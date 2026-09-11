Julián Quiñones marca su tercer gol de la temporada en el Derbi del Este ante Al Ettifaq

El mexicano abrió el marcador en el empate 3-3 del Al Qadisiya y llegó a 77 contribuciones de gol en 76 partidos en Arabia Saudita

Julián Quiñone sigue marcado goles en Arabia Saudita | Reuters

Julián Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador con el Al Qadisiya. El delantero mexicano anotó su tercer gol de la temporada en la Saudi Pro League durante el empate 3-3 ante el Al Ettifaq en el Derbi del Este, correspondiente a la séptima jornada del campeonato.

El tanto llegó apenas al minuto 12, después de que Quiñones aprovechara un mal despeje de la defensa para generar la primera oportunidad frente al arco, aunque su disparo inicial se estrelló en otro zaguero. El rebote quedó en poder de su equipo, que armó una buena combinación desde la frontal hasta línea de fondo por el sector derecho y mandó una segunda diagonal para que el mexicano apareciera dentro del área y empujara el balón al fondo de la red.

Con su anotación, alcanzó las 77 contribuciones de gol en apenas 76 partidos disputados dentro del fútbol saudí. El vigente campeón de goleo mantiene así su producción ofensiva durante la nueva campaña, en la que ya registra tres tantos y una asistencia en el campeonato liguero.

🇲🇽 ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽

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El mexicano, el nominado al Balón de Oro, abre el marcador tempranito y tras una extraordinaria asistencia, termina la jugada. 🔥#SaudiProLeague pic.twitter.com/Ij2jGjpBRk — FOX (@somos_FOX) September 11, 2026

El Al Qadisiya parecía encaminar rápidamente el derbi cuando Mateo Retegui apareció al minuto 15 para colocar el 2-0. El equipo de casa había construido una ventaja de dos goles en apenas un cuarto de hora, pero no consiguió sostenerla y Al Ettifaq reaccionó por medio de Bersant Celina y Álvaro Medrán para devolver la igualdad al marcador.

La locura regresó en la recta final del encuentro. Mohammed Al Qahtani volvió a poner por delante a los locales al minuto 82, pero apenas tres minutos después Jordan Larsson respondió para el Al Ettifaq y firmó el 3-3 definitivo, en un partido en el que los de rojo y amarillo dejaron escapar dos ventajas.

Al Qadisiya había dominado las ediciones recientes del Derbi del Este, con tres victorias y un empate en los últimos cinco enfrentamientos. Ahora, el seleccionado azteca volvió a dejar su nombre en la historia del clásico y ya es el tercer máximo goleador del duelo, empatado con Saleh Al Qanbar y a dos tantos de los siete registrados por Youssef Al Salem, quien jugó para ambos equipos, y Saleh Bashir.

El empate coloca al Al Qadisiya de manera provisional en la segunda posición de la clasificación, a la espera de los partidos de Al Hilal y Al Nassr dentro de la séptima jornada. Un triunfo o incluso empates de sus perseguidores podrían desplazarlo hasta el cuarto puesto, mientras que Al Ettifaq se mantiene séptimo después de registrar su segundo empate de la temporada.

El equipo dirigido por Brendan Rodgers tendrá poco tiempo para recuperar fuerzas, ya que este lunes volverá a la actividad para disputar la primera jornada de la Champions League asiática. Al Qadisiya se enfrentará al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, conjunto que llegará al compromiso después de empatar 2-2 frente al Al Ain.

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