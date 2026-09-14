Cristiano Ronaldo no perdona las burlas a Rúben Neves y Diego Jota: “Nunca más deben entrar a un estadio”

Fanáticos de la Saudi Pro League entonaron cánticos con referencia de Diogo Jota para burlarse de Rúben Neves durante el Al Taawon FC vs Al Hilal

La molestia de Cristiano Ronaldo contra fanáticos saudíes | Reuters

El partido de este fin de semana entre Al Taawon FC vs Al Hilal dejó un capítulo controvertido en la Saudi Pro League, luego de que un grupo de fanáticos utilizara el nombre de Diogo Jota para burlarse de Rúben Neves. La situación provocó la molestia de Cristiano Ronaldo, quien este 14 de septiembre solicitó, a través de una publicación de Instagram, que las autoridades del fútbol saudí tomen medidas y castiguen a los responsables.

La propuesta de CR7, que pide un veto permanente para quienes protagonizaron este comportamiento, trascendió en cuestión de horas debido a la molestia de un futbolista que rara vez suele involucrarse en este tipo de polémicas con los aficionados. Sin embargo, las burlas en contra de Rúben Neves parecen haber colmado la paciencia del máximo goleador de todos los tiempos.

La polémica se desató este sábado 12 de septiembre durante el Al Taawon FC vs Al Hilal. Rúben Neves se encontraba junto a su compañero del Al Hilal, Crysencio Summerville, para cobrar una falta cuando los fanáticos del equipo contrario comenzaron a cantar al unísono “Jota, Jota, Jota”, con la intención de molestar y distraer al jugador lusitano.

Rúben Neves aplaudió en ese momento de manera sarcástica en respuesta a los fanáticos del Al Taawoun Stadium y después levantó el pulgar hacia los aficionados. El jugador del Al Hilal también hizo un ademán hacia el cielo y señaló su ojo, para después apuntar hacia las gradas de donde provenían los cánticos.

Al final del partido, Rúben Neves declaró en zona mixta frente a los medios de comunicación presentes: “Solo espero que no vayan a orar después de lo que han hecho”. Sin embargo, la polémica no terminó en ese instante y, menos de 48 horas después, Cristiano Ronaldo salió al paso para hablar de la situación a través de un comentario en una publicación de redes sociales que hizo referencia al incidente.

“La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados. Esto ya no es fútbol y debe haber límites. A las personas que se comportan así nunca se les debería permitir volver a entrar en un estadio”, fueron las palabras del delantero del Al Nassr, que trascendieron entre los comentarios de una publicación con imágenes del incidente.

Rúben Neves tuvo un vínculo con Diogo Jota desde las categorías inferiores del Porto y posteriormente coincidió con él en la selección de Portugal. Más tarde, ambos compartieron vestuario en el Wolverhampton Wanderers. Neves fue uno de los encargados de cargar el féretro de Jota, quien murió junto a su hermano en un accidente automovilístico en Zamora, España, en julio de 2025.

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