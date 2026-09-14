La guerra por el Balón de Oro 2026: Mbappé, Lamine Yamal, Dembélé y Fabián Ruiz abren una batalla de declaraciones

Los principales candidatos al premio individual intercambian posturas sobre sus posibilidades antes de conocer al ganador el próximo 26 de octubre

La carrera por el Balón de Oro 2026 comenzó a tomar fuerza fuera de la cancha con las declaraciones de algunos de los principales candidatos al reconocimiento individual. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz han expresado sus argumentos sobre sus posibilidades, mientras los clubes también comenzaron a defender a sus futbolistas nominados.

Uno de los primeros en hablar fue Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, quien respondió sobre sus opciones de conquistar el premio durante una conferencia previa al partido de Champions League frente al Inter de Milán. El francés reconoció que vestir la camiseta blanca suele relacionarse con este tipo de reconocimientos y aceptó que considera haber tenido una temporada con argumentos para competir.

“Yo pienso que cuando juegas para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios. Te asocia a los premios colectivos e individuales. Claro que hay mucha gente que, cuando la veo en la calle, me habla del Balón de Oro. Muchos hablan de mí como ‘posible Balón de Oro’. Es verdad que es un premio que para cada jugador es… un tema muy positivo. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante del deporte. Pero vamos a ver. Tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quién piensen que sea el mejor jugador del mundo”.

El francés también habló sobre si se considera actualmente el mejor futbolista del mundo. “¡Yo siempre! Pero es algo que es muy personal. Cada uno tiene su opinión. Es posible que haya gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo y otra gente que piensa que no”, declaró. Mbappé llega a la disputa después de registrar 42 goles y siete asistencias con el Real Madrid, además de convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 anotaciones tras la Copa del Mundo 2026.

Lamine Yamal responde; Fabián Ruiz se une a la ‘guerra’

La respuesta desde Barcelona llegó por parte de Lamine Yamal, quien en una entrevista con Universo Valdano habló sobre sus posibilidades de ganar el galardón. El extremo español señaló que, desde su perspectiva, la pelea principal está entre él y Mbappé. “Creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos. Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo”, explicó.

Yamal cerró la temporada con 24 goles y 18 asistencias en todas las competiciones, además de conquistar LaLiga y llegar hasta los cuartos de final de la Champions League con el Barcelona. También fue campeón del mundo con España, selección que eliminó a Francia de Mbappé en las semifinales del Mundial 2026.

¿Quién ganará el Balón de Oro 2026? | Reuters

Otro de los jugadores que presentó sus argumentos fue Fabián Ruiz, campeón del mundo con España y ganador de la Champions League y la Ligue 1 con el PSG. En entrevista con L’Equipe y France Football, el mediocampista destacó sus logros colectivos, aunque dejó la decisión en manos de los votantes. “Eso lo decidirán los votantes. Lo más importante para mí es estar disponible para el equipo, a la vez que me esfuerzo por estar entre los mejores”, señaló.

“¿Crees que hay uno o más jugadores que hayan tenido una mejor temporada que tú?”, le preguntaron al mediocampista. “Depende. En cuanto a títulos, no. Individualmente, algunos grandes jugadores han tenido temporadas excelentes, y su nivel es innegable. Hay muchos aspirantes. El simple hecho de estar entre los jugadores mencionados para el Balón de Oro ya es un privilegio y una enorme satisfacción”.

El Bayern respalda a Harry Kane y Dembélé lanza ‘dardo’ a Mbappé

La campaña también llegó desde los clubes. El Bayern Munich lanzó un video para respaldar la candidatura de Harry Kane, donde jugadores como Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Jonathan Tah destacaron sus números y aportación al equipo. Kimmich señaló: “Es un verdadero jugador de equipo. Marcó 70 goles y, aparte de los goles, fue increíblemente importante para el equipo”.

If our team could vote, the result would be clear. 👑 @HKane #ballondor pic.twitter.com/1TsbxKIjBs — FC Bayern München (@FCBayern) September 10, 2026

La última fricción dentro de la carrera surgió entre Mbappé y Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro. El delantero del PSG respondió después de que el atacante del Real Madrid habló sobre su trayectoria: “Nunca he sido ‘el elegido’, pero he trabajado muchísimo. Y el año pasado fui recompensado”, declaró Dembélé. “Este año veremos, yo estoy tranquilo. Siempre he sido de los que estaba al fondo de la clase trabajando duro, toda mi carrera así, nunca he dicho ni mu. Lo único que he hecho es trabajar duro”, afirmó para L’Equipe.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, donde se conocerá al ganador del premio.

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