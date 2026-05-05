Álvaro Carreras niega cualquier tipo de polémica en el Real Madrid en medio de los rumores de su salida

El lateral del Real Madrid responde tras perder protagonismo y aclarar versiones internas

Álvaro Carreras responde tras polémica con el Real Madrid | Reuters

La situación de Álvaro Carreras en el Real Madrid volvió a tomar relevancia en los últimos días, luego de una serie de episodios dentro y fuera del campo que marcaron el cierre reciente del equipo. El lateral español, que llegó en julio de 2025 como parte del proyecto encabezado por Xabi Alonso, ha perdido presencia en el once titular en la recta final de la temporada.

Durante el partido del fin de semana ante el Espanyol, una decisión desde el banquillo llamó la atención. Tras la salida por lesión de Ferland Mendy, el cuerpo técnico optó por Fran García para ocupar la banda izquierda, dejando fuera a Carreras en un momento en el que buscaba recuperar protagonismo.

Las imágenes de televisión mostraron la reacción del jugador, quien fue captado en el banquillo mientras intentaba ocultar su rostro y esbozaba una sonrisa. La escena generó comentarios en medios y redes sociales sobre su situación dentro del plantel.

En paralelo, han surgido versiones en medios españoles que apuntan a una posible salida del futbolista al término de la temporada. El exjugador del Benfica ha sido mencionado en distintos reportes como uno de los elementos que podrían dejar la institución en el próximo mercado.

Mensaje de Álvaro Carreras en Instagram

A esto se sumó información difundida por prensa española sobre un incidente ocurrido semanas atrás con Antonio Rüdiger. De acuerdo con esos reportes, ambos jugadores protagonizaron una discusión que incluyó una agresión por parte del defensa alemán.

Ante este contexto, Carreras decidió pronunciarse públicamente. El martes 5 de mayo compartió un mensaje en sus redes sociales en el que respondió a los señalamientos recientes sobre su persona y su relación con el equipo.

El defensa negó los rumores y aseguró que mantiene su compromiso con el club. “Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. ¡Hala Madrid!”, expresó.

Mientras se mantiene la atención sobre su futuro, el Real Madrid se prepara para un nuevo compromiso en LaLiga. El conjunto visitará al FC Barcelona el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, en un partido que puede definir el campeonato si el equipo local evita la derrota.

Te puede interesar: