Álex Padilla tiene nuevo entrenador: Edin Terzic llega al Athletic Club

El técnico alemán firmó hasta 2028 y tomará el control del equipo rojiblanco, donde el mexicano Padilla busca consolidarse tras su participación en Copa del Rey

Terzic tomará las riendas en San Mamés para la próxima campaña | Adrian Dennis/AFP

Edin Terzic será el nuevo entrenador del Athletic Club. El técnico alemán de 43 años firmó por dos temporadas, hasta junio de 2028, y asumirá el cargo una vez finalice la actual campaña de LaLiga, en sustitución de Ernesto Valverde, quien ya había anunciado su salida tras cuatro años al frente del equipo vasco.

El nombramiento llega con el Athletic en la octava posición de la tabla y con cuatro jornadas por disputar en la temporada 2025-2026. El club mantiene opciones de cerrar en puestos europeos, por lo que el cierre del torneo será determinante antes del inicio del nuevo ciclo deportivo bajo la dirección del entrenador alemán.

Terzic tendrá su primera experiencia en el fútbol español tras una trayectoria desarrollada principalmente en Alemania e Inglaterra. Su carrera como técnico incluye dos etapas al frente del Borussia Dortmund, donde dirigió entre 2020 y 2021 y posteriormente de 2022 a 2024.

ℹ️ Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas. — Athletic Club (@AthleticClub) May 5, 2026

Durante su paso por el Dortmund, el alemán conquistó la DFB-Pokal en 2021, además de rozar el título de la Bundesliga en la temporada 2022-2023, que se definió en la última jornada. En 2024 llevó al equipo a la final de la Champions League, donde cayó ante el Real Madrid por marcador de 2-0 en Wembley.

Antes de asumir como entrenador principal, formó parte del desarrollo interno del Dortmund en áreas de academia y estructura deportiva. También trabajó como asistente técnico de Slaven Bilic en Besiktas entre 2013 y 2015, y posteriormente en West Ham entre 2015 y 2017.

Su llegada al Athletic lo convierte en el segundo técnico alemán en la historia del club, después de Jupp Heynckes, quien dirigió al equipo en la década de los noventa. El reto será sostener el nivel competitivo en LaLiga y potenciar a una plantilla que combina futbolistas consolidados con jóvenes en desarrollo.

Dentro de ese proceso aparece el nombre de Álex Padilla, portero mexicano de 22 años que forma parte de la estructura del primer equipo. Durante la temporada, el guardameta tuvo participación en la Copa del Rey, donde disputó cinco partidos como titular y fue parte del recorrido del equipo hasta las semifinales del torneo.

Padilla también ha estado integrado como opción en el plantel en competiciones como LaLiga, Champions League y Supercopa, aunque con un rol secundario. Con la llegada de Terzic, el arquero mexicano buscará consolidar su crecimiento y competir por más minutos en un contexto de renovación en el banquillo del Athletic Club.

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