Colombia se mete en el podio de la Serie Mundial de Para Natación

Juan Manuel Buitrago le entregó una medalla de bronce a Colombia en la cuarta parada de la Serie Mundial de Para Natación.

Juan Manuel Buitrago se le dio un bronce a Colombia | @fedeparanatacioncol

Este primer fin de semana de mayo, en suelo francés, se desarrolló la cuarta parada de la Serie Mundial de Para Natación. Una cita orbital que reunió a 194 atletas de 39 países diferentes. Colombia dijo presente en el evento con cuatro representantes, tres hombres y una mujer.

Juan Camilo Quintana, Juan Manuel Buitrago, Lizeth Fernanda Riaño y José Miguel Ramírez, fueron los deportistas que representaron a los más de 50 millones de colombianos. El atleta más destacado fue Juan Manuel Buitrago, quien subió a Colombia a un nuevo podio mundial.

El AquaVal – Centro Acuático Alice-Milliat fue la sede del certamen y la quinta parada ya tiene fecha y lugar. La capital alemana, Berlín, del 7 al 9 de mayo vibrará con el talento mundial de la Para Natación. Luego, la sexta parada se llevará a cabo en Fuji-Shizuoka, Japón.

Los destacados de Colombia en la Serie Mundial de Paranatación

Juan Manuel Buitrago fue el atleta de Colombia que se llevó todos los reflectores. El colombiano se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de los 200 metros combinado SM8. Está fue la única presea de los ‘cafeteros’ en esta cuarta parada de la Serie Mundial de Para Natación.

Así mismo, Buitrago también se metió en otros dos top 5. En los 100 metros libres, donde participaron representantes de las clases S1 a la S14, el colombiano quedó en la primeras cinco posiciones. Adicionalmente, en la prueba de 100 metros espalda también cruzó la meta en la quinta casilla.

Por su parte, el otro buen resultado colombiano en la cita orbital fue obra y gracia de Juan Camilo Quintana. El ‘tricolor’ también se quedó con un quinto lugar en la prueba de 50 metros espalda. Ahora bien, solo será cuestión de días para poder corregir, ajustar y afrontar lo que será la quinta parada de la Serie Mundial de la Para Natación.

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