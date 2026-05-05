Mbappé responde a las críticas por sus polémicas vacaciones con Ester Expósito en plena crisis del Real Madrid

El entorno de Kylian Mbappé filtró un comunicado de prensa para hablar sobre la supuesta “sobreinterpretación” de sus vacaciones con Ester Expósito

Kylian Mbappé filtra un comunicado de prensa | Reuters

Las críticas a Kylian Mbappé por sus vacaciones con Ester Expósito en medio de la crisis del Real Madrid parecen haberse salido de control, una situación que habría orillado al entorno del futbolista francés a filtrar un comunicado de prensa a diversos medios durante las primeras horas de este martes 5 de mayo para calmar los comentarios en su contra, tras señalar que hay una “sobreinterpretación” sobre el permiso que le concedió el club para encaminar su recuperación tras la lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que sufrió a finales de abril.

El equipo del delantero merengue compartió un comunicado de prensa a través de la agencia AFP para ser distribuido en la prensa internacional y tratar de zanjar el debate que surgió en torno a sus vacaciones durante la recta final de la temporada.

“Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo”, indica el comunicado de prensa.

Durante los últimos días, Kylian Mbappé ha recibido críticas de un sector de la afición del Real Madrid, en medio de los resultados negativos que vive el club. Bajo el lema de “Mbappé Out”, algunos seguidores han promovido iniciativas en internet para reunir firmas y exigir su salida del equipo, al poner en duda su compromiso con el club de Valdebebas.

La polémica surgió tras la aparición de diversas fotografías en las que Kylian Mbappé aparece junto a su pareja, Ester Expósito, durante una estancia en la capital de la isla de Cerdeña, donde ambos fueron captados a bordo de un yate. Medios de comunicación en España publicaron imágenes de las vacaciones de la pareja, hecho que encendió el debate entre los aficionados del conjunto blanco.

Durante el fin de semana, Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, fue cuestionado en conferencia de prensa por las críticas surgidas en torno a uno de sus futbolistas. El entrenador trató de minimizar la situación y evitó profundizar en la polémica, al centrar su respuesta en el trabajo del equipo y en la necesidad de mantener la calma ante el momento deportivo del club.

“Cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre, no es asunto mío”, indicó Álvaro Arbeloa en rueda de prensa. “No construimos el Real Madrid con jugadores que visten esmoquin, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor y barro, gracias al esfuerzo, el sacrificio y la constancia”.

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