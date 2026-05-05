Simeone asegura que la eliminación ante el Arsenal no fue por el penalti no señalado a Griezmann

El entrenador del Atlético habla tras caer en semifinales de la Champions, terminando la temporada sin títulos para el equipo colchonero

Simeone habla tras la eliminación del Atlético ante el Arsenal | Adrian Dennis/AFP

El Atlético de Madrid se queda a la orilla de la final de la Champions. El equipo colchonero cayó en la vuelta de semifinales ante el Arsenal, en un partido en Londres en que hubo polémica arbitral por un penalti sobre Griezmann no pitado y que generó molestia entre los rojiblancos, por más que Diego Pablo Simeone aseguró que no fue el motivo de que quedaron fuera.

“No me voy a quedar en algo muy simple como la jugada sobre Griezmann. Es muy evidente. Todos entendíamos que había sido faul, como el árbitro dijo, de Marc (Pubill) sobre un jugador de ellos. Todos habíamos pensado que el árbitro había acertado en esa situación. No me voy a detener ahí, sería excusarnos. No tengo ganas de excusarnos en nada“, dijo Simeone tras el partido.

Simeone se rindió ante el Arsenal de Arteta, que tras 20 años vuelven a una final de la Liga de Campeones tras haber tocado la puerta en años previos y lo hicieron con merecimientos.

“Si quedamos eliminados es porque el rival ha hecho méritos para pasar, empezando porque fue contundente en la situación que tuvo en el primer tiempo y fue merecedor de pasar. Me preguntas qué siento y siento tranquilidad, paz. El equipo dio absolutamente todo lo que tiene. Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba, a competir con un equipo que tiene un poderío increíble. Nosotros, con nuestras armas, competimos muy bien. Aceptar el lugar que tenemos. Agradecimiento para nuestra gente, nuestros jugadores, porque me siendo orgulloso de estar en el lugar donde estoy. Habíamos dicho en la pretemporada, cuando hicieron la presentación en el estadio, dije que íbamos a competir y competimos. No ganamos nada, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar“.

Simeone aseguró que no ve mal lo hecho por el Arsenal en el cierre, buscando matar el tiempo en la recta final: “Es parte del fútbol. Somos todos conscientes que cuando llegamos a esos minutos, todos queremos que el tiempo pase rápido. El trabajo de Arteta en el Arsenal es increíble, son muchos años buscando esta posibilidad de llegar a la final de la Champions, de ganar la Liga y tienen un poderío económico que va relacionado con el trabajo y lo pueden representar. Estoy muy contento por ellos, se lo merecen, vienen año tras año trabajando muy bien y el trabajo paga”.

Por último, el entrenador argentino se rindió ante dos de los veteranos del equipo, Koke y Antoine Griezmann. “Agradecimiento total. Hemos competido increíblemente, ya sea con el Barcelona en cuartos y el Arsenal en semifinales. Lo de Antoine, ojalá nuestra gente en los partidos que quedan en casa le devuelvan el afecto que se ha ganado. Lo de Koke fue increíble, un máster de cómo jugar a la pelota con personalidad, jerarquía y talento, con la edad que tiene. Agradecido con el esfuerzo. Cuando veo que los jugadores están todos, se entregan, compiten… Somos los primeros que queremos ganar, pero no nos alcanza”.

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