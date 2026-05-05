Mikel Arteta asegura que hay unión y ambición en todo el entorno del Arsenal para llevarse la Champions League

Destacó el significado del logro para el club y su afición, resaltando el ambiente en el estadio y el trabajo del equipo durante la serie

Arteta tiene al Arsenal cerca del doblete | Reuters

El Arsenal selló su pase a la final de la Champions League tras vencer al Atlético de Madrid, un resultado que coloca al equipo inglés en la disputa por el título después de dos décadas. Bajo la dirección de Mikel Arteta, el club alcanza esta instancia por segunda vez en su historia, repitiendo lo logrado en la etapa de Arsène Wenger.

Tras el encuentro, Arteta reconoció el significado del momento y el impacto que tuvo el entorno en el desarrollo del partido. “Es una noche increíble. Hemos vuelto a hacer historia juntos. No podría estar más feliz ni más orgulloso de todos los que forman parte de este club. El ambiente fuera del estadio fue especial y único. El ambiente que crearon los aficionados, la energía, lo hizo especial. Nunca había sentido eso en el estadio. Lo dimos todo. Los chicos hicieron un trabajo increíble. Después de 20 años, y por segunda vez en nuestra historia, volvemos a la final de la Liga de Campeones”.

El técnico también habló del proceso que ha llevado al equipo a competir en este nivel, señalando los elementos que han sido clave en su proyecto. “Es muy duro y difícil. Estamos muy unidos en el deseo y la ambición que tenemos para el club. Entonces tienes que tener suerte y que las cosas salgan bien”, explicó al referirse a la evolución del grupo en los últimos años.

Sobre el ambiente en el Emirates Stadium, Arteta dejó claro que el club ha alcanzado un punto que debe sostener en el tiempo. “Ese objetivo ya está cumplido. Tenemos que mantenerlo, pero ahora que hemos llegado al nivel de un club de élite que quiere luchar constantemente por los trofeos más importantes, eso es imprescindible”, comentó sobre la conexión con la afición.

Pese a la clasificación, el entrenador no perdió de vista el calendario inmediato y el compromiso en la liga local. “Mañana tenemos que empezar a prepararnos para el domingo. Tenemos un partido increíble contra el West Ham. Es genial, disfrutemos del momento, pero mañana centrémonos en el West Ham”, afirmó, marcando la hoja de ruta tras el triunfo europeo.

En declaraciones posteriores, también destacó el respaldo de los seguidores y el impacto emocional del resultado. “Muy orgulloso y muy feliz por toda la gente. Llevan mucho tiempo esperando y conseguirlo delante de nuestra gente, como lo hemos hecho hoy, me pone muy feliz. Hoy los hemos hecho sentirse tremendamente orgullosos”, dijo sobre la respuesta del público.

Respecto al Atlético de Madrid, Arteta reconoció la exigencia del rival durante la serie. “Son un equipo tremendamente competitivo, han jugado muchos partidos de este tipo, tienen experiencia. Con el gol se nos puso de cara, pero luego hay que sostenerlo y sufrirlo, hemos mostrado mucha madurez”, señaló al analizar el desarrollo del encuentro.

Finalmente, el técnico evitó hablar sobre posibles rivales en la final y mostró empatía hacia Diego Simeone tras la eliminación. “No tengo ni idea. Hoy lo voy a disfrutar, mañana disfrutaré del partido con una buena cena con mi familia”, comentó, antes de añadir: “Nos conocemos bien, es muy duro para cualquiera cuando estás tan cerca y te lo quitan de la mano. Me siento en sintonía con él, porque sé lo que es estar al otro lado, me tocó el año pasado”.

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