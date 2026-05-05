Liberia rompe la incertidumbre: así está la situación de Cardozo

El contrato del entrenador paraguayo está próximo a finalizar, lo que genera atención sobre su próximo paso.

El histórico delantero paraguayo de travesía en Costa Rica (admliberia)

La situación de José Saturnino Cardozo genera atención en el cierre del torneo en Costa Rica. El entrenador, al frente de Municipal Liberia, se encuentra en una etapa clave mientras el equipo compite en semifinales y su contrato entra en la recta final.

El equipo aurinegro igualó 1-1 frente a Deportivo Saprissa en la semifinal de ida del Clausura 2026. Sin embargo, la serie sigue abierta y Liberia todavía debe disputar el partido de vuelta para definir su clasificación a la final.

En paralelo a la competencia, la continuidad del entrenador es un tema en evaluación. El contrato de Cardozo está próximo a finalizar, lo que genera atención sobre su próximo paso.

El interés por el técnico trasciende el ámbito local. Su representante, Luis García, confirmó que existen ofertas desde el exterior, específicamente de México y Paraguay.

También han surgido versiones que lo vinculan con Liga Deportiva Alajuelense, club que analiza opciones para su dirección técnica en el corto plazo.

La directiva de Liberia rompe el silencio

Desde la dirigencia de Liberia, el mensaje apunta a la continuidad. El gerente deportivo Hancer Zúñiga señaló: “Lo importante es que las dos partes estamos muy contentas con el trabajo, y el tema de las negociaciones han avanzado muy positivamente. Creo que al finalizar el torneo vamos a tener buenas noticias para toda la afición liberiana”.

Las negociaciones siguen en curso mientras el equipo se enfoca en la serie semifinal. La dirigencia busca sostener la base del proyecto deportivo. Por ahora, la prioridad es el aspecto deportivo. “De momento estamos muy tranquilos y enfocados en esta serie, queremos llegar a la final y pelear el campeonato“, concluyó Zúñiga, dejando cualquier decisión para después del desenlace ante Saprissa.

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