¡Cinco años sin títulos! El ascenso y declive del Atlético de Madrid en la era Simeone 

La eliminación ante Arsenal expone una tendencia de fondo en un equipo que compite pero no concreta pese a su inversión histórica

El Cholo extendió su sequía sin títulos con el Atlético | Reuters

El Atlético de Madrid cayó 1-0 ante el Arsenal y quedó fuera en semifinales de la UEFA Champions League con un global de 2-1. Ese resultado no solo cerró la temporada europea de los colchoneros, si no que extendió una sequía inédita para el Cholo Simeone desde su llegada a Madrid en 2011. El cuadro rojiblanco alcanzó su quinto año consecutivo sin títulos oficiales, la racha más larga en la era del argentino.

El equipo colchonero compitió en todas las competiciones disponibles, pero no concretó ninguna. Perdió la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en penaltis, cayó en la Supercopa de España ante el Real Madrid, quedó fuera de la pelea por LaLiga con 63 puntos tras 34 jornadas y fue eliminado en semifinales de Champions. El equipo llegó a instancias decisivas, pero repitió un patrón que define la era del estratega albiceleste. Estuvo cerca, pero no ganó.

La derrota ante los Gunners y la caída en Sevilla en la final copera suman nuevos capítulos a una tendencia clara en el equipo de Simeone: fallar en el momento crítico. En ambos escenarios tuvo opciones reales de competir y en ninguno logró imponerse. El equipo mantiene nivel competitivo, pero carece de contundencia para cerrar torneos.

Del impacto inmediato a un proyecto que dejó de traducirse en títulos

Cuando Simeone llegó al Vicente Calderon en diciembre de 2011, el club atravesaba una crisis deportiva y estructural. En sus primeros años logró una transformación histórica para el equipo. Ganó la Europa League en 2012, la Copa del Rey en 2013 y construyó un equipo que alcanzó dos finales de Champions en 2014 y 2016.

Durante está etapa inicial, conquistó LaLiga 2013-14 y rompió más de una década de hegemonía entre Real Madrid y Barcelona, colocando al equipo como un contendiente real a convertirse en el tercer gigante español.

Pero desde entonces, el Atlético no ha logrado dar el salto definitivo en Europa ni sostener su buen nivel doméstico. Los colchoneros han tenido picos altos y momentos destacados ante otros clubes grandes del Viejo Continente, pero no han podido consolidarse como un equipo que pelee por campeonatos constantemente, sumando muchos más fracasos que logros en la última década.

Desde 2016, Simeone levantó una Europa League, una Liga de España y una Supercopa de Europa, sólo tres títulos en los últimos 10 años, y ninguno en los últimos cinco. El campeonato de la 2020-21, conseguido el 22 de mayo ante el Real Valladolid en la última jornada, fue el último trofeo del ciclo, en Champions League, no han logrado regresar a una final desde la derrota en el derbi de San Siro.

Inversión récord y resultados desilusionantes

El balance global obliga a mirar cifras. En 15 años al mando, Simeone suma solo ocho títulos oficiales. El Atlético ha gastado más de 1,500 millones de euros en fichajes durante este periodo, con 163 jugadores incorporados. La magnitud del gasto coloca al club entre los mayores inversores del fútbol europeo. Sin embargo, ese volumen no se tradujo en una producción de títulos acorde.

Para esta campaña el club destinó más de 220 millones de euros en fichajes. Llegaron jugadores como Álex Baena, Ademola Lookman, Johnny Cardoso, Dávid Hancko, Giacomo Raspadori y Thiago Almada, entre otros.

Equipos con niveles de inversión similares han logrado ciclos dominantes en sus ligas o conquistas europeas sostenidas. El Atlético, en cambio, consolidó una presencia competitiva sin traducirla en trofeos. La narrativa de desventaja frente a gigantes económicos perdió vigencia con el paso del tiempo. El club dejó de ser un caballo negro y pasó a operar como un equipo grande que no logra cerrar campeonatos.

La gestión económica no se limita a los fichajes. Simeone es el entrenador mejor pagado del mundo, con un salario estimado de 35 millones de euros brutos anuales. Esa cifra supera a técnicos que han construido proyectos dominantes en Europa, siendo incapaz de levantar un trofeo en las últimas cinco campañas. El contraste entre inversión en plantilla, salario del cuerpo técnico y rendimiento en títulos no corresponde.

Un equipo menos sólido y sin dominio en el escenario doméstico

En el terreno de juego, las estadísticas también reflejan el problema. El cuadro campeón de 2013-14 recibió 26 goles en liga. El de 2020-21 encajó 25. En la temporada 2025-26, el equipo llegó a 37 goles en contra antes del cierre del torneo. La evolución muestra un equipo más vulnerable, que ha perdido uno de los pilares de su éxito inicial, sin compensarlo con una superioridad ofensiva consistente.

Desde su último campeonato, el Atlético no ha logrado siquiera dividir al Real Madrid y Barcelona. En cinco temporadas finalizó tres veces en tercer lugar y una más en cuarto, donde apunta a terminar está campaña. Es decir, han sido más las veces en que otro equipo se ha metido por delante de los rojiblancos que aquellas en las que realmente ha competido con merengues y blaugranas por el título en el último lustro.

Cinco años sin títulos y un modelo que dejó de evolucionar

El respaldo institucional se ha mantenido. El club ha crecido en ingresos, ha fortalecido su marca global y mantiene una alta asistencia en el estadio. Esa estabilidad ha sostenido el proyecto incluso sin títulos recientes. Sin embargo, el costo deportivo de esa continuidad empieza a ser evidente.

El balance final de Simeone en el Atlético combina dos realidades. Transformó al club, lo llevó a finales europeas y rompió la hegemonia en España. Sin embargo, en la última década no logró consolidar ese impulso en un dominio sostenido ni en títulos recurrentes. El proyecto se estabilizó, pero dejó de evolucionar hacia la élite ganadora.

La eliminación ante el Arsenal no es un episodio aislado. Es la consecuencia de un proceso que acumula frustraciones en momentos clave. El Atlético cumple cinco años sin títulos desde la Liga 2020-21. Nunca antes había atravesado una sequía similar bajo Simeone.

Te puede interesar