Blessd, Pipe Bueno y Aria Vega, el cartel que integra música, fútbol y celebración en el Claro Fútbol Fest

El fútbol se canta, se baila y se vive en comunidad. Bajo esa premisa nace el primer Claro Fútbol Fest.

Concierto Claro Fest de Colombia vs Portugal.

El fútbol se canta, se baila y se vive en comunidad. Bajo esa premisa nace el primer Claro Fútbol Fest, una experiencia que reunirá lo mejor de la música en vivo, la pasión futbolera y el entretenimiento en un solo escenario. La cita será el próximo 27 de junio en Vive Claro, en Bogotá, con un cartel de lujo encabezado por referentes de distintos géneros musicales y un artista sorpresa, en un show que promete marcar un antes y un después en la forma de celebrar el fútbol en Colombia.

El festival contará con la presentación de Blessd, uno de los artistas más influyentes de la música urbana en el país, cuya voz y estilo se han convertido en banda sonora de una nueva generación. Su energía, letras y conexión con el público lo posicionan como uno de los momentos más esperados del evento. A esta celebración se suma Pipe Bueno, referente indiscutido de la música popular colombiana, quien llevará a la tarima un repertorio cargado de sentimiento, tradición y celebración, ideal para cantar en masa.

La propuesta musical se completa con Aria Vega, una de las artistas emergentes con mayor proyección, cuya propuesta fresca y potente aporta un sonido contemporáneo que dialoga con nuevas audiencias y conecta con la emoción del espectáculo. Todo esto, acompañado de un artista sorpresa que elevará la expectativa y la experiencia del público.

Más de 45.000 hinchas se reunirán alrededor de la música, la transmisión del partido Colombia vs. Portugal, activaciones de marca, experiencias interactivas, zonas de comida y bebidas, y harán parte de un momento histórico al intentar obtener un Récord Guinness por la mayor cantidad de personas pasando un micrófono y entonando al unísono el cántico “Momento de salir campeón”. Un espectáculo que se extenderá por más de ocho horas y que convertirá a Bogotá en epicentro de la celebración futbolera.

Hasta el 15 de junio, o hasta agotar existencias, las personas podrán descargar el cupón de beneficio en Claro Club y comprar las entradas en Ticketmaster desde $110.500.

El Claro Fútbol Fest iniciará a las 3:00 p.m. y permitirá el ingreso de menores desde los 12 años, consolidándose como un plan para vivir en familia o entre amigos la emoción del fútbol y la música en un mismo lugar.

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