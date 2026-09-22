¡Continúa la polémica! El arbitraje español reconoce fallas en el Atlético vs Real Madrid

El VAR quedó señalado ya que debió intervenir en la jugada del surcoreano Kang-in Lee

Estás son las jugadas polémicas. | Claro Sports.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció errores en el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga, tras revisar las principales jugadas polémicas del encuentro. El organismo señaló que hubo dos acciones en las que las decisiones tomadas por el equipo arbitral pudieron modificarse.

A través de su espacio Tiempo de Revisión, el CTA determinó que la entrada del jugador del Atlético de Madrid, Kang-in Lee, sobre Fede Valverde debió ser sancionada con tarjeta roja. Además, analizó la acción entre Cristian ‘Cuti’ Romero y Jude Bellingham, aunque en este caso consideró que la interpretación de la jugada tenía un alto margen de valoración arbitral.

“Kang-in Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacto con los tacos en la pierna. Torsión de articulación, riesgo alto de lesión. Tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir”, explicó el CTA sobre la jugada del futbolista surcoreano.

El contacto ocurrió cuando Kang-in Lee impactó con los tacos sobre el tobillo de Valverde. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias no mostró tarjeta al jugador del Atlético y el VAR no recomendó una revisión en el monitor. De acuerdo con el Real Madrid, el mediocampista uruguayo terminó el partido con un esguince de grado 3.

Sobre la entrada de Cuti Romero a Jude Bellingham, el CTA explicó que se trató de una acción con “alta carga interpretativa”. La jugada fue sancionada después de una intervención del VAR, que pidió al árbitro revisar la identidad del jugador involucrado en la acción.

“Balón dividido entre dos jugadores. Cuti Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Jude Bellingham. Intensidad con alta carga interpretativa. Miguel Ángel confunde el sentido de la infracción”, detalló el organismo arbitral.

Tras acudir al monitor, Ortiz Arias consideró que el pisotón fue una acción temeraria y mantuvo la sanción de tiro libre directo con tarjeta amarilla para el defensor argentino. El CTA indicó que el VAR acertó al intervenir debido a la confusión inicial sobre la identidad del jugador.

El análisis del Comité Técnico de Árbitros también incluyó el penalti cometido sobre Giuliano Simeone durante el derbi madrileño. En esa jugada, Ortiz Arias mostró tarjeta amarilla a Dean Huijsen, aunque el VAR corrigió la decisión al considerar que existían elementos para una sanción distinta.

El CTA explicó que Simeone tenía ventaja dentro del área, con dirección hacia portería y control del balón, mientras que Huijsen lo sujetó del brazo sin posibilidad de disputar la pelota. Por ello, el organismo calificó la primera decisión del árbitro como un error claro y manifestó que la intervención del VAR fue correcta.

Además, el Comité revisó una acción del partido entre Sevilla y Barcelona, donde el árbitro detuvo el juego cuando el conjunto sevillista tenía una jugada ofensiva por un posible problema físico de Christensen tras un choque con Robbie Ure.

En este caso, el CTA señaló que el árbitro perdió el contexto de la acción al centrarse en la situación del jugador lesionado y explicó que el momento para detener el partido pudo haber sido mejor elegido.

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