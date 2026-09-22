Confirman causa de la muerte Hayden Panettiere: esto reveló la autopsia

La autopsia confirmó una intoxicación accidental por fentanilo y otros medicamentos; las autoridades descartaron signos de violencia

La Oficina del Forense del Condado Greenville reportó la causa de muerte | Reuters

La causa de la muerte de Hayden Panettiere fue confirmada oficialmente poco más de un mes después de su fallecimiento. La actriz estadounidense, recordada por sus papeles en Heroes, Nashville y la saga Scream, murió el pasado 16 de agosto a los 36 años en Greenville, South Carolina.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville reveló los resultados de la autopsia y del examen toxicológico, que detectaron una combinación de distintas sustancias en su organismo. Las autoridades determinaron que su muerte fue accidental y señalaron que no se encontraron lesiones ni evidencias de violencia.

¿De qué murió la actriz Hayden Panettiere a los 36 años? Esta es la causa

La causa oficial de la muerte de Hayden Panettiere fueron los efectos tóxicos combinados de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, methocarbamol y quetiapine.

Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville donde se encontraba temporalmente y los servicios de emergencia intentaron reanimarla, aunque finalmente fue declarada muerta.

La policía también informó que la investigación inicial no encontró indicios de violencia ni circunstancias sospechosas relacionadas con su fallecimiento. Durante la autopsia tampoco se detectaron señales de trauma que pudieran haber contribuido a la muerte.

¿Qué arrojó el examen toxicológico de Hayden Panettiere? Esto sabemos

El examen toxicológico detectó fentanilo, un potente opioide sintético, además de 4-ANPP, una sustancia relacionada con la producción y metabolismo del fentanilo. También fueron encontrados alprazolam, conocido comercialmente como Xanax; methocarbamol, un relajante muscular; y quetiapine, medicamento utilizado para distintos trastornos psiquiátricos.

De acuerdo con CNN, autoridades estadounidenses también investigan si Panettiere pudo haber obtenido medicamentos o sustancias ilícitas o falsificadas en California antes de su muerte. La presencia de 4-ANPP puede estar vinculada con fentanilo fabricado de manera clandestina.

Las investigaciones sobre la posible procedencia de las sustancias continúan para determinar si alguna persona pudo haber tenido responsabilidad en su suministro.

¿Quién era Hayden Panettiere y cuál es su trayectoria?

Hayden Panettiere ganó reconocimiento con papeles en series como One Life to Live y Guiding Light antes de consolidarse como una de las actrices jóvenes más conocidas de Estados Unidos.

Su salto internacional llegó con Claire Bennet en la serie Heroes. Más adelante protagonizó Nashville como Juliette Barnes, por la que recibió dos nominaciones a los Golden Globe. En cine también participó en producciones como Remember the Titans, Ice Princess, Bring It On: All or Nothing, además de interpretar a Kirby Reed en Scream 4 y Scream VI. También participó en el videojuego Until Dawn.

Durante los últimos años de su vida, habló sobre sus problemas con el alcohol y otras sustancias, así como sobre su salud mental y la depresión posparto. En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde relató distintos episodios de su vida personal y profesional.

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