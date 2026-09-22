¡El nuevo equipo de Messi, involucrado en una disputa legal! Un juez embarga parte del Eldense

Las autoridades de Madrid decidieron embargar poco más del 15 por ciento del Eldense tras una deuda de la expresidenta del club, Carolina Holguín

Lionel Messi compró el Eldense | Reuters

Un juez de Madrid ordenó embargar el 15.8 por ciento del CD Eldense, equipo que caería en manos de Lionel Messi una vez que se concrete la compra de las acciones. La decisión de este martes 22 de septiembre fue tomada por la supuesta deuda pendiente que tendría la expresidenta del club, Carolina Holguín, con Pascual Pérez, anterior dueño de la entidad.

De acuerdo con información de medios de comunicación locales, el conflicto surgió a raíz de la última compraventa de la institución de fútbol, en octubre de 2025. Pascual Pérez le traspasó el equipo a Carolina Holguín a cambio de 6 millones 294 mil de euros a través de la firma El Flautista.

Carolina Holguín habría saldado gran parte de la operación con 5 millones 245 mil de euros. Sin embargo, ambas partes decidieron firmar un nuevo acuerdo el 23 de diciembre, que contemplaba un préstamo de 1 millón de euros para Holguín. El anterior dueño depositó 998 mil euros en dos pagos a finales de año. El problema es que la deuda aún no habría sido finiquitada.

Pascual Pérez acudió a los tribunales de Madrid para solicitar que su contraparte pague la deuda. El equipo legal del empresario solicitó el embargo de las acciones del Eldense, al señalar que la exdirigente no tiene bienes ni un domicilio fiscal en España, una situación que habría provocado el temor de que el préstamo no sea pagado.

Un informe consultado por EFE señala que el juzgado decidió retener 499 acciones, al considerar que es la cantidad estrictamente proporcional a la deuda reclamada, tomando como referencia el valor del Eldense: 6 millones 290 mil de euros. Carolina Holguín tiene 20 días para presentar las acciones legales correspondientes dentro del proceso en el que está involucrada.

Pese al proceso legal que involucra al Eldense, la situación no evitaría una eventual compra por parte de Lionel Messi. El motivo es claro: la medida es preventiva por una deuda personal y no una sanción contra las cuentas del club. El futbolista del Inter Miami podrá asumir el control del equipo sin ninguna restricción.

Si Lionel Messi termina por pagar el costo correspondiente para hacerse con el club y todavía no se resuelve la situación legal de Carolina Holguín, el pago correspondiente a las acciones embargadas quedará retenido por el juzgado y no llegará a las cuentas de la empresaria colombiana hasta que resuelva su problema judicial con Pascual Pérez.

El Eldense no ha emitido ningún comunicado de prensa al respecto. La última información relevante del equipo fue precisamente la confirmación sobre la compra del conjunto de Segunda División de España por parte de Lionel Messi, un movimiento financiero que se encuentra en proceso de aprobación por parte del Consejo Superior de Deportes.

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