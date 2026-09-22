Federico Valverde, con esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo

El Real Madrid actualizó el parte médico del mediocampista uruguayo, quien será baja tras su lesión en el derbi ante el Atlético de Madrid

Fede Valverde, lesionado en el derbi de Madrid | Reuters

El Real Madrid confirmó el nuevo diagnóstico médico de Federico Valverde después de la lesión que sufrió durante el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. El mediocampista uruguayo presenta un esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo, de acuerdo con el informe publicado por los servicios médicos del club.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”, informó el conjunto blanco en su actualización médica este martes 22 de septiembre.

El nuevo parte llega dos días después del primer comunicado emitido tras el Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid de la jornada 7 de LaLiga. En aquella ocasión, el club había informado que Valverde presentaba un traumatismo severo en el tobillo izquierdo y que sería sometido a nuevas pruebas para conocer el alcance de la lesión.

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La acción que provocó el problema físico ocurrió al minuto 42 del derbi disputado en el Estadio Metropolitano. Valverde recuperó un balón cerca de su área, combinó con Arda Güler y posteriormente disputó la posesión con Marcos Llorente, cuando Lee Kang-in llegó tarde a la jugada e impactó con los tacos sobre el tobillo izquierdo del futbolista uruguayo.

El golpe generó una torsión en el tobillo de Valverde, quien quedó tendido sobre el terreno de juego y reclamó la acción al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Los jugadores del Real Madrid solicitaron una sanción mayor, aunque el silbante únicamente marcó la falta y la jugada no fue revisada por el VAR.

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, habló sobre la acción en conferencia de prensa después del partido. “Nos podíamos ahorrar la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras”, declaró el entrenador, en referencia a las jugadas polémicas del encuentro.

El charrúa había disputado los siete partidos del Real Madrid en la temporada 2026-27, todos como titular y portando el gafete de capitán. El mediocampista uruguayo registra una asistencia en el actual curso antes de sufrir esta lesión.

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El conjunto blanco volverá a la actividad el 10 de octubre ante Villarreal, por lo que el regreso de Valverde dependerá de su evolución. Dentro del club existe confianza en que el futbolista pueda estar fuera de las canchas alrededor de dos o tres semanas, aunque su reincorporación estará sujeta al proceso de recuperación del esguince.

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