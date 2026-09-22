Mbappé contradice a Mourinho y Florentino Pérez con su postura sobre el arbitraje del Real Madrid

El delantero francés evitó centrar el discurso en los árbitros tras la derrota ante Atlético y pidió respuestas dentro de la cancha

Mbappé no culpa al árbitro y pide que se pongan a trabajar. | Reuters

Kylian Mbappé marcó distancia del discurso que ha acompañado al Real Madrid después de la derrota ante Atlético de Madrid en el derbi. Mientras José Mourinho puso el foco en las decisiones arbitrales, el delantero francés señaló que el equipo debe concentrarse en corregir sus errores y recuperar resultados dentro del campo.

La postura del atacante también contrasta con algunos mensajes que Florentino Pérez ha expresado en el pasado sobre la relación del club con las polémicas externas. Mbappé dejó claro que no pretende convertir los arbitrajes en el centro de la conversación después de los partidos.

Mbappé evita entrar en la polémica arbitral del Real Madrid

Después del derbi madrileño, en el que Atlético de Madrid derrotó 2-1 al Real Madrid, Mourinho habló sobre varias jugadas que consideró determinantes y mostró imágenes durante su comparecencia ante los medios para argumentar su postura sobre las decisiones del árbitro.

Sin embargo, Mbappé tomó otro camino. El atacante explicó que no suele hablar de los árbitros y que no cambiaría esa postura después de una derrota.

“Creo que nunca he sido un jugador que hablara mucho del árbitro, y no voy a empezar ahora. Pienso las cosas, pero me las guardo para mí”, señaló el futbolista francés en declaraciones recogidas por medios españoles.

Para Mbappé, los errores arbitrales forman parte del juego y el equipo debe responder con su rendimiento. El delantero reconoció que los colegiados pueden equivocarse, pero evitó que ese tema ocupara el lugar principal del análisis.

La diferencia entre el mensaje de Mourinho y el de Mbappé

La derrota ante Atlético abrió un debate sobre el momento del conjunto blanco. Mourinho defendió que algunas decisiones influyeron en el resultado, mientras que Mbappé apuntó hacia la necesidad de mejorar el funcionamiento colectivo.

El atacante francés pidió que la plantilla asuma la responsabilidad de cambiar la situación deportiva. “Los demás pueden hablar, pero nosotros tenemos que hacer más sobre el césped para que vuelva la ilusión al Real Madrid y vuelvan los títulos”, fue una de las frases atribuidas al jugador.

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La diferencia de discursos aparece en un momento en el que el Real Madrid busca respuestas después de varios partidos con cuestionamientos sobre su funcionamiento. Mientras Mourinho defendió una postura institucional relacionada con las decisiones arbitrales, Mbappé planteó una solución desde el rendimiento del equipo.

Florentino Pérez y su pasado con Mbappé

La relación entre Mbappé y Florentino Pérez también tuvo capítulos marcados por diferencias de opinión. En 2022, el presidente del Real Madrid habló sobre el fallido intento de fichar al francés y señaló que el futbolista había cambiado su postura respecto al proyecto blanco después de permanecer en el Paris Saint-Germain.

Años después, Mbappé forma parte del Real Madrid y su mensaje público apunta hacia una línea distinta: evitar conflictos externos y centrar la atención en el trabajo deportivo.

El delantero francés considera que el equipo debe encontrar soluciones en el terreno de juego para competir por los objetivos de la temporada. Su postura se separa del debate arbitral que tomó protagonismo tras el derbi de Madrid.

Mbappé, además, mantiene una posición diferente a la de otros protagonistas del club al momento de explicar los resultados negativos. Para el atacante, el camino pasa por mejorar el nivel futbolístico y recuperar la conexión con la afición mediante actuaciones dentro de la cancha.

El mensaje del francés coloca el foco en la responsabilidad de los jugadores, en contraste con una narrativa que durante los últimos días estuvo relacionada con el arbitraje y las decisiones externas al equipo.

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