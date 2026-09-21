Alarma en Real Madrid: Fede Valverde sufre traumatismo severo en el tobillo, tras dura entrada en derbi de Madrid

Real Madrid espera la evolución de su capitán, quien podría regresar después del parón internacional por la Fecha FIFA si cumple los plazos previstos

Valverde queda fuera tras polémica entrada de Kang-in. Reuters/Print de pantalla

Real Madrid recibió una noticia negativa después del derbi madrileño donde el Atlético de Madrid se impuso 2-1 en duelo de la jornada 7 de LaLiga de España en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El mediocampista uruguayo Fede Valverde sufrió un traumatismo severo en el tobillo izquierdo tras una fuerte entrada de Lee Kang-in durante el primer tiempo del encuentro y quedó pendiente de nuevas pruebas médicas para conocer el alcance definitivo de la lesión.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde. Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas”, informó el conjunto blanco sobre la situación del mediocampista a través de un comunicado oficial emitido por sus servicios médicos

La polémica acción que terminó con la lesión de Fede Valverde ocurrió al minuto 42 del derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid, disputado en el Estadio Metropolitano. El mediocampista uruguayo recuperó un balón cerca de su área, combinó con Arda Güler y posteriormente disputó la posesión con Marcos Llorente, cuando Lee Kang-in llegó tarde a la jugada e impactó con los tacos sobre el tobillo izquierdo del futbolista madridista.

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El golpe provocó una torsión en el tobillo izquierdo de Valverde, quien quedó tendido sobre el césped y posteriormente reclamó la acción al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid solicitaron una sanción más severa, pero el silbante únicamente señaló la falta y no mostró tarjeta al futbolista surcoreano.

A buenas horas, mangas verdes… https://t.co/RJLbVPJbZR — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) September 20, 2026

La jugada tampoco fue revisada por el VAR, por lo que el partido continuó después de la infracción. Horas más tarde, el Real Madrid confirmó mediante un parte médico que Valverde sufrió un traumatismo severo en el tobillo izquierdo y que será sometido a nuevas pruebas para determinar el alcance definitivo de la lesión y su tiempo de recuperación.

Al respecto, el técnico José Mourinho estalló en conferencia de prensa. “Nos podíamos ahorrar la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después, once contra diez, podemos imaginar lo que serían 50 minutos con once contra nueve. Por lo tanto, me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo, que han hecho un primer tiempo de gran clase y personalidad. El partido se podía haber ganado perfectamente en el segundo tiempo”.

¿Cuánto tiempo estará de baja Fede Valverde tras su lesión ante Atlético de Madrid?

Aunque el Real Madrid confirmó el diagnóstico inicial, el club todavía no establece un periodo oficial de recuperación. El mediocampista será sometido a nuevos estudios para determinar la gravedad exacta del traumatismo y el tiempo estimado de baja. De acuerdo con los reportes publicados tras el encuentro, la evolución del futbolista será clave para conocer si podrá regresar próximamente a la actividad con el conjunto dirigido por Xabi Alonso.

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Aunque el Real Madrid todavía no define el tiempo exacto de recuperación de Fede Valverde, los primeros reportes apuntan a una baja estimada de dos a tres semanas por el traumatismo severo en el tobillo izquierdo. El parón internacional por la Fecha FIFA de finales de septiembre e inicios de octubre le permitirá al mediocampista contar con días adicionales de recuperación antes del regreso de LaLiga, ya que no estaría presente para los juegos de la Selección de Uruguay ante Japón, Corea del Sur e India.

El conjunto blanco volverá a jugar el 10 de octubre ante Villarreal, por lo que Valverde podría llegar con opciones de regresar en ese encuentro o esperar a los compromisos posteriores ante Roma en Champions League, Sevilla y Barcelona en la liga local, dependiendo de su evolución médica.

Una baja que llega en un momento clave

El mediocampista uruguayo había tenido participación constante con el Real Madrid durante la temporada y formaba parte de la estructura principal del equipo. Su lesión obliga al cuerpo técnico a mantenerse atento a su recuperación antes de los siguientes compromisos.

La incertidumbre permanecerá hasta que el club reciba los resultados de las nuevas pruebas médicas. Por ahora, el diagnóstico confirmado es un traumatismo severo en el tobillo izquierdo sufrido durante el derbi ante Atlético de Madrid.

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