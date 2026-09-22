Panamá pierde tres jugadores para su gira de amistosos por Asia

Christiansen continuará la preparación con el grupo disponible para una serie de tres encuentros que llevará al seleccionado panameño por India y Japón.

Thomas Christiansen, entrenador de Panamá | X: @fepafut

La Selección de Panamá afrontará su próxima gira por Asia con tres bajas respecto a la convocatoria presentada inicialmente por Thomas Christiansen. Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara quedaron fuera de los amistosos por diferentes problemas físicos, por lo que la lista quedó reducida de 27 a 24 futbolistas.

Por el momento, el cuerpo técnico decidió no convocar reemplazantes para cubrir las ausencias. De esta manera, Christiansen continuará la preparación con el grupo disponible para una serie de tres encuentros que llevará al seleccionado panameño por India y Japón entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

El primer compromiso será el 25 de septiembre ante India en Bangalore. Posteriormente, Panamá viajará a Japón para medirse con Nueva Zelanda el 1 de octubre en Yokohama, mientras que el cierre de la gira está programado para el 5 de octubre en Tokio ante Japón o Ecuador.

Las ausencias afectan principalmente al sector defensivo. Andrade y Córdoba formaban parte de las opciones para la última línea, mientras que Vergara había sido incluido como una alternativa para el ataque y buscaba sumar sus primeros minutos con la selección absoluta.

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¿Qué sucedió con los jugadores ausentes?

El caso de Andrés Andrade es el que cuenta con un diagnóstico confirmado. El defensor del LASK sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el empate 3-3 frente al Hartberg, disputado el 20 de septiembre. Los estudios posteriores determinaron que no podrá participar de los amistosos.

José Córdoba, jugador del Norwich City, presentó molestias en el tobillo izquierdo después de completar los 90 minutos ante Bolton. Al momento de comunicarse su ausencia, la Federación Panameña de Fútbol todavía esperaba recibir los resultados de los estudios solicitados al conjunto inglés.

La tercera baja corresponde a Josué Vergara, futbolista del KAA Gent. El atacante informó una molestia muscular luego de disputar el encuentro frente al Standard de Lieja del 19 de septiembre. Vergara era además uno de los jugadores convocados que buscaban debutar con la selección mayor.

Con estas modificaciones, Panamá realizará la gira asiática con 24 jugadores, salvo que Christiansen decida incorporar algún futbolista posteriormente. Los tres amistosos servirán para continuar evaluando alternativas dentro del plantel y avanzar con el recambio de jugadores después de la participación panameña en el Mundial 2026.

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