Checo Pérez estrenará motor Ferrari con Cadillac en el Gran Premio de Azerbaiyán

El equipo estadounidense llevará actualizaciones aerodinámicas y una nueva especificación de unidad de potencia Ferrari para el piloto mexicano

Cadillac confirma mejoras y nuevo motor para Checo Pérez en Bakú. | Reuters

Cadillac prepara cambios técnicos para el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, donde Sergio ‘Checo’ Pérez estrenará una nueva especificación del motor Ferrari en su monoplaza. La escudería estadounidense confirmó que también llevará pequeñas mejoras aerodinámicas para continuar con el desarrollo del auto durante la temporada.

El equipo busca aprovechar las características del Circuito Urbano de Bakú, una pista donde la velocidad punta y el rendimiento del motor tienen un papel importante por sus largas rectas. Para Cadillac, la cita en Azerbaiyán representa una nueva oportunidad para evaluar avances después de los problemas de fiabilidad que han afectado sus resultados.

La llegada del nuevo propulsor forma parte del plan establecido por Cadillac y Ferrari para esta campaña. Checo Pérez será el piloto que utilizará esta actualización en Bakú, mientras la escudería continúa con la recopilación de información para el cierre del campeonato y el desarrollo del proyecto.

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¿Qué mejoras tendrá Cadillac para Checo Pérez en el GP de Bakú?

El director del equipo, Marcin Budkowski, confirmó que Cadillac probará nuevas piezas aerodinámicas durante las primeras sesiones del Gran Premio de Azerbaiyán. Estas modificaciones serán evaluadas en los entrenamientos libres antes de definir su uso durante el resto del fin de semana.

“Tenemos algunas pequeñas mejoras aerodinámicas nuevas para probar en los entrenamientos libres mientras continuamos desarrollando el auto de este año”, explicó Budkowski, quien también confirmó la incorporación de la nueva especificación de la unidad de potencia Ferrari para Pérez.

El paquete de cambios llega después de que Cadillac detectó avances en el rendimiento del monoplaza en la carrera anterior. Aunque Checo Pérez no pudo completar el Gran Premio de Madrid por un problema de enfriamiento, el mexicano señaló que el ritmo mostrado por el auto representó una de sus mejores actuaciones con el equipo.

Checo Pérez estrenará motor Ferrari en Bakú

Cadillac confirmó que Sergio Pérez utilizará una nueva especificación del motor Ferrari durante el Gran Premio de Azerbaiyán. La actualización corresponde a la planificación técnica de la temporada y busca mejorar el rendimiento del monoplaza en una pista donde la potencia del motor tiene relevancia.

El piloto mexicano llega a Bakú con antecedentes positivos en este circuito. Pérez consiguió la victoria en el trazado azerbaiyano en 2021 y 2023, además de sumar podios en las ediciones de 2016, 2018 y 2022.

Después del abandono en Madrid, Checo explicó que espera recuperar el rendimiento mostrado durante las primeras vueltas de aquella competencia y trasladarlo al circuito callejero de Bakú.

“Bakú es un circuito en el que he tenido mucho éxito en el pasado”, señaló Pérez, quien buscará aprovechar la nueva unidad de potencia y las actualizaciones del Cadillac para acercarse a la zona de puntos.

¿Cuándo es el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1?

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 se disputará del 24 al 26 de septiembre en el Circuito Urbano de Bakú. La actividad comenzará con las prácticas libres, continuará con la clasificación y cerrará con la carrera.

Cadillac llega a esta fecha con el objetivo de continuar el desarrollo del MAC-26, un monoplaza que busca encontrar mayor consistencia durante su primera temporada en la Fórmula 1. El equipo también cuenta con Valtteri Bottas como compañero de Pérez para este proyecto.

El cierre del calendario representa un reto operativo para Cadillac, ya que tendrá una serie de carreras fuera de Europa en semanas consecutivas. Budkowski señaló que esta etapa exigirá coordinación entre el equipo de pista y la fábrica.

Con un nuevo motor Ferrari y ajustes aerodinámicos, Checo Pérez afrontará el circuito donde consiguió algunos de sus mejores resultados en Fórmula 1 con la intención de sumar los primeros puntos de Cadillac en la temporada.

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