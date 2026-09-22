¡Mourinho enciende LaLiga! Javier Tebas niega conspiración arbitral contra el Real Madrid

Continúa la novela en España por las acusaciones de José Mourinho por las supuestas tarjetas rojas que le habrían perdonado al Atlético de Madrid

José Mourinho insinúa conspiración arbitral contra el Real Madrid | Reuters

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha salido al paso para responder a las críticas de José Mourinho por la designación arbitral y las decisiones de Miguel Ortiz durante el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid de este fin de semana en el Estadio Metropolitano. El dirigente publicó un texto en sus redes sociales durante las últimas horas del 21 de septiembre para contradecir las críticas del conjunto merengue.

Después de la derrota del Real Madrid frente al conjunto colchonero, Mourinho presentó una hoja impresa con dos jugadas polémicas que, desde su punto de vista, debieron ser sancionadas con tarjeta roja contra futbolistas del Atlético de Madrid. El técnico lusitano señaló que el árbitro central, Miguel Ortiz, no tenía experiencia ni gafete FIFA pese a sus 41 años, además de manifestar sus sospechas por una supuesta conspiración en contra del equipo blanco.

“Ya empieza la televisión del régimen (refiriéndose a Real Madrid TV) a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son. Ninguno tiene derecho a un arbitraje a la carta. ¿Qué está pidiendo exactamente? ¿Que se arbitre según la facturación, las audiencias o el escudo? Menuda manera de entender la igualdad en la competición”, declaró Javier Tebas en un mensaje en redes sociales.

Las declaraciones de Mourinho encendieron el debate en España. El Atlético de Madrid hizo una publicación irónica 24 horas después del partido, con un video en redes sociales en el que una impresora saca una imagen del entrenador portugués con la leyenda “Stop acoso arbitral ya”. Sin embargo, la polémica no quedó únicamente entre los clubes y Tebas decidió pronunciarse sobre el conflicto que rodea a LaLiga.

“El Real Madrid es importantísimo para LaLiga. Pero afirmar que ‘LaLiga no vale nada’ sin él retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia. La competición no es propiedad de nadie. Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia”, recalcó el presidente del campeonato doméstico.

Tebas insistió en que no existe ninguna conspiración en contra del Real Madrid tras las acusaciones de Mourinho por las entradas de Cuti Romero sobre Jude Bellingham y Kang-in Lee sobre Federico Valverde, dos imágenes que le dieron la vuelta al mundo.

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“Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped. Un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad. ¡QUE SE QUITEN LA VENDA! Estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común”, finalizó.

La respuesta del Real Madrid

La polémica no terminó ahí y, horas más tarde, el Real Madrid difundió un comunicado de prensa contra Javier Tebas. El conjunto merengue calificó como intolerable la postura del presidente de LaLiga, al considerar que ha lanzado “ataques públicos” contra el club.

“ Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid. Es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos”, señala una parte del comunicado de prensa. “Su última intervención es especialmente grave e incomprensible. Reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable. Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición. De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo. La competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección. Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión.”

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