¡El Vasco podría regresar a LaLiga! Javier Aguirre sería candidato para sacar al Valencia de su crisis

Javier Aguirre habría reforzado su nombre a nivel internacional después de la participación de la Selección Mexicana en la última Copa del Mundo

Javier Aguirre podría regresar a la Liga de España | Imago7

El Valencia se convirtió en el primer equipo de LaLiga que despidió a su técnico. Carlos Corberán solo sobrevivió cinco jornadas antes de que la directiva ché decidiera cambiar de timón, debido a que el equipo se encuentra en la última posición de la clasificación. En medio de los rumores sobre los candidatos que podrían ocupar el cargo, Javier Aguirre estaría dentro de la lista de nombres.

De acuerdo con información del periodista Matteo Moretto, el Valencia tendría dos opciones principales para tomar el cargo en las próximas horas: José Luis Mendilibar y Javier Aguirre. Sin embargo, un reporte complementario de ElDesmarque indica que el nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, tendría más opciones sobre la mesa.

Braulio Vázquez tomó las riendas de la directiva durante las primeras horas de este lunes 14 de septiembre, tras el despido de Ron Gourlay. El movimiento del directivo también llevó consigo la salida de Carlos Corberán, el entrenador que quedó señalado por la derrota del pasado viernes ante el Sevilla por la mínima en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y por los malos resultados de esta temporada, debido a que el equipo ché apenas suma un punto en el campeonato doméstico.

Cope adelantó que la primera opción de Braulio Vázquez fue Ernesto Valverde; sin embargo, el técnico habría rechazado la propuesta y, con su “no”, comenzó la búsqueda para conseguir un entrenador lo antes posible. Valencia visitará al Alavés este martes 15 de septiembre en la jornada 6 de LaLiga; sin embargo, la intención de la institución sería conseguir que un técnico asuma el puesto antes de la visita frente a la Real Sociedad.

Javier Aguirre volvió a posicionarse a nivel internacional después de la última participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El Vasco dejó al Tricolor en manos de Rafael Márquez; sin embargo, parece que se mantendrá en los banquillos del fútbol profesional.

MÁS INFORMACIÓN: El legado del tercer ciclo de Javier Aguirre con México

Javier Aguirre, un viejo conocido de LaLiga

El Vasco conoce a la perfección el fútbol de España. Dentro de su carrera como técnico destacan sus etapas al frente del Mallorca, Leganés, Espanyol, Real Zaragoza, Atlético de Madrid y Osasuna, equipos a los que llegó por su experiencia como bombero ante crisis futbolísticas.

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