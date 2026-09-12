Hansi Flick quiere ganar todo con Barcelona: “Queremos la Champions y la tercera Liga al hilo”

El técnico alemán destacó el nivel de su plantilla, pero pidió mantener la intensidad y la mentalidad en cada partido

Hansi Flick busca hacer historia con este Barcelona | Reuters

Hansi Flick no quiere poner límites a las aspiraciones del Barcelona. En la previa del partido ante el Levante, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga, el técnico alemán dejó claro que el conjunto azulgrana tiene la intención de competir por todos los títulos y que la Champions League y una tercera Liga consecutiva forman parte de los objetivos para la temporada 2026-27.

El Barça llega al compromiso con un inicio que ha colocado al equipo entre los protagonistas del campeonato. Flick, sin embargo, evitó que los resultados cambien el enfoque del vestidor y pidió mantener la concentración para afrontar cada encuentro con la misma exigencia. El entrenador considera que el buen momento solo tendrá valor si el equipo consigue sostenerlo partido tras partido.

“Estamos muy contentos de jugar a este nivel, pero sabemos que hay que demostrarlo en cada partido. Sabemos de nuestra calidad, pero hay que mantener la mentalidad, el foco, la intensidad…”, explicó Flick durante su comparecencia ante los medios.

La ambición del entrenador alemán no se limita al torneo local. Flick reconoció que conquistar la máxima competición europea es uno de los grandes sueños del Barcelona, aunque también puso en el mismo nivel la posibilidad de conseguir una tercera Liga consecutiva. “Todo el mundo quiere ganar la Champions, es nuestro sueño, pero también es importante ganar tres Ligas seguidas. Sería increíble”, afirmó.

El estratega sabe que para conseguir esos objetivos será necesario administrar una temporada con partidos cada tres días. Por ello, puso énfasis en la recuperación, la preparación y el trabajo cotidiano. “Lo importante es cómo entrenamos. Mantenemos el nivel. Es importante recuperarse, es importante cómo uno duerme y qué come. Hay partidos cada tres días”, señaló.

Flick también destacó la profundidad que tiene actualmente su plantilla. El técnico considera que el Barcelona cuenta con un equipo más equilibrado que la temporada anterior y con dos o tres opciones para competir en cada posición, una situación que le permite realizar rotaciones sin modificar sus exigencias.

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El entrenador también habló sobre la necesidad de conservar la actitud que ha mostrado el grupo durante este comienzo de campaña. Flick advirtió que cualquier cambio en la mentalidad podría afectar el camino que lleva el equipo. “Me gusta que estemos disfrutando de esta situación; si cambia esta actitud, iremos en la dirección equivocada”, explicó.

De cara al duelo contra el Levante, Flick reconoció que espera un partido exigente y destacó el funcionamiento de su próximo rival. “Es un equipo que jugó muy bien contra el Betis y está muy bien estructurado. Sabe cómo jugar en ataque. Será un partido contra un buen equipo”, comentó el técnico alemán.

El Barcelona buscará mantener su paso en LaLiga antes de continuar con una temporada en la que también tendrá compromisos europeos. Flick ya estableció el horizonte: pelear por la Champions, buscar una tercera Liga consecutiva y mantener el nivel mediante el trabajo diario. Para el alemán, la exigencia no cambia según el rival o la competición, sino que debe mantenerse durante toda la campaña.

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