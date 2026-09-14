Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: “Sinceramente creo que me lo merezco”

El atacante del Barcelona habló sobre sus aspiraciones individuales y destacó los logros conseguidos durante la temporada

Lamine Yamal se ve con el Balón de Oro | Reuters

Lamine Yamal no escondió su ambición de conquistar el Balón de Oro y aseguró que considera tener los argumentos suficientes para quedarse con el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial. El futbolista del Barcelona habló sobre sus posibilidades y dejó claro que confía en sus méritos para ganar el premio.

El joven atacante azulgrana señaló que su rendimiento y los títulos conseguidos son factores que respaldan su candidatura. Yamal afirmó que, desde su perspectiva, merece recibir el galardón después de una temporada en la que tuvo un papel importante con el conjunto catalán.

“Sinceramente creo que me merezco el Balón de Oro. He ganado, he hecho una buena temporada, he ayudado al equipo y creo que tengo posibilidades”, expresó el futbolista del Barcelona al ser cuestionado sobre sus opciones de quedarse con el premio.

El español reconoció que la decisión final no depende únicamente de él, pero destacó los argumentos que tiene para competir contra otros grandes nombres del fútbol internacional. Para Lamine Yamal, los títulos colectivos y su aportación individual son elementos que deben ser considerados en la elección del ganador.

“Al final no depende de mí, depende de los que votan, pero creo que tengo opciones. Si no lo gano, felicitaré al que lo gane”, comentó el jugador azulgrana, quien mantiene una postura de confianza ante la posibilidad de recibir el reconocimiento.

Durante la temporada, Lamine Yamal se convirtió en una de las principales figuras del Barcelona y uno de los futbolistas más destacados del panorama internacional. Su capacidad para marcar diferencias en partidos importantes lo colocó entre los candidatos al premio entregado por France Football.

El atacante también habló sobre la competencia que existe por el Balón de Oro y aseguró que cada candidato tiene argumentos para aspirar al reconocimiento. Sin embargo, insistió en que sus números y logros le permiten pensar en que puede ser elegido como el mejor futbolista del mundo.

“Creo que cualquiera que esté nominado tiene opciones. Todos han hecho una gran temporada, pero yo pienso que he hecho lo suficiente para ganarlo”, explicó el futbolista del Barcelona.

La entrega del Balón de Oro volverá a reunir a los principales protagonistas del fútbol mundial, con Lamine Yamal como uno de los nombres que genera mayor expectativa. El jugador azulgrana espera que sus actuaciones durante la campaña sean suficientes para conquistar un premio que reconoce al mejor futbolista del año.

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