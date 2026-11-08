Bengals vs Falcons en vivo: ¡Cincinnati iguala el marcador!

Sigue todas las acciones del duelo de la semana 9 entre los equipos de Cincinnati y Atlanta en Madrid

Sigue el partido entre Bengals vs Falcons. | Claro Sports.

¡Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva jornada de emociones en la NFL! Hoy el fútbol americano cruza nuevamente el Atlántico y aterriza en Madrid, España, donde el estadio Santiago Bernabéu se transforma en el escenario de un enfrentamiento correspondiente a la Semana 9 de la temporada 2026.

Los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons se ven las caras en territorio español, en un partido donde cada victoria cuenta en la lucha por alcanzar la postemporada. Joe Burrow y compañía buscarán imponer condiciones ante unos Falcons que llegan como locales a esta cita internacional.

¡Así que preparen todo, acomódense y disfruten con nosotros de una mañana llena de fútbol americano! ¡Desde Madrid, bienvenidos a la NFL! ¡Bengals contra Falcons, y que comience el espectáculo!