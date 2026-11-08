Fidalgo: de ser dueño del mediocampo en América, a 95 minutos con el Betis

El mediocampista atraviesa un cambio de protagonismo en España: cinco partidos y ninguna titularidad

Fidalgo tiene muy pocos minutos en el Betis. | Imago7.

El Real Betis volvió a ganar, pero Álvaro Fidalgo volvió a quedarse sin jugar. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini derrotó 2-0 al Elche este domingo 8 de noviembre, en la jornada 12 de LaLiga, en un encuentro que dejó otra imagen de la temporada del mediocampista mexicano: desde el banquillo observó los 90 minutos de una victoria en la que el entrenador chileno utilizó sus cinco modificaciones sin darle entrada. La situación se ha repetido durante el semestre y contrasta con el protagonismo que tuvo desde sus primeros meses en el fútbol mexicano.

Cinco partidos disputados y apenas 95 minutos es el balance de Fidalgo en la temporada 2026-2027 con el Betis, repartidos entre cuatro apariciones en LaLiga y una en la UEFA Champions League. El exjugador del América promedia 19 minutos por encuentro, no registra goles ni asistencias y todavía no consigue su primera titularidad del curso. Los números muestran un cambio en su participación, cinco años después de su llegada a México, donde Santiago Solari lo convirtió en uno de los elementos habituales de su mediocampo.

El caso adquiere otra dimensión al revisar el calendario. Betis ha disputado 16 compromisos oficiales entre el campeonato español y la Champions League. Fidalgo solamente ha tenido actividad en cinco de ellos, permaneció en el banquillo sin ingresar en otros diez y se perdió el enfrentamiento ante Borussia Dortmund por un proceso vírico. Su participación representa apenas el 6.6 por ciento de los 1,440 minutos reglamentarios que ha disputado su equipo, una cifra que resume la falta de continuidad del futbolista de 29 años.

Cinco partidos, cinco ingresos desde el banquillo y ninguna titularidad

La temporada comenzó sin minutos para el mexicano. Fidalgo observó desde el banquillo los enfrentamientos ante Real Sociedad, Valencia y Levante, antes de recibir su primera oportunidad en la jornada 4 contra el Real Madrid, el 4 de septiembre. Aquella noche ingresó de cambio y disputó 30 minutos en la victoria del conjunto sevillano por 1-0, en lo que terminó por convertirse en una de sus participaciones más extensas del semestre.

Cuatro días después, el mediocampista tuvo actividad en la Champions League ante Lille, partido en el que sumó otros 29 minutos. Sin embargo, el encuentro ante Getafe, el 17 de septiembre, dejó un registro diferente: Fidalgo solamente permaneció un minuto en el terreno de juego. Posteriormente, tuvo que esperar hasta octubre para volver a participar, primero con 20 minutos ante Barcelona y después con 15 frente al Celta de Vigo.

Desde entonces, las oportunidades no han aumentado. Se quedó sin jugar ante Málaga, no estuvo disponible contra Borussia Dortmund por enfermedad y regresó al banquillo frente al Elche. En este último compromiso, Pellegrini recurrió a Dani Ceballos, Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme, José Antonio Morante y Nelson Deossa. Fidalgo no apareció entre las cinco modificaciones, pese a que el equipo realizó ajustes en su mediocampo durante la segunda mitad.

El panorama representa un cambio respecto a sus primeros meses en Sevilla. Fidalgo llegó al Betis en febrero de 2026 y recibió oportunidades desde el inicio de su etapa con Pellegrini. Incluso fue titular en sus primeros seis compromisos, aunque perdió presencia en la alineación conforme avanzó el cierre de la campaña 2025-2026. La tendencia se prolongó durante el inicio del nuevo curso, en el que pasó de disputar partidos como titular a convertirse en una alternativa para los minutos finales.

Fidalgo en su primera temporada en México y en su regreso a España. | Claro Sports

Guardianes 2021: cuando Fidalgo necesitó un torneo para ganarse un lugar en América

La situación actual permite establecer un contraste con febrero de 2021, cuando Fidalgo llegó al América procedente del Castellón de la Segunda División española. El mediocampista aterrizó en México a petición de Santiago Solari, entrenador que conocía su trayectoria desde las categorías inferiores del Real Madrid y que solicitó su incorporación para reforzar la zona central de las Águilas.

Tampoco comenzó a jugar inmediatamente. Fidalgo permaneció en el banquillo durante los primeros dos encuentros para los que estuvo disponible, ante Puebla y Querétaro, antes de debutar contra Atlas en la jornada 7 del Guardianes 2021. A partir de ese compromiso, el español empezó a recibir oportunidades de manera regular dentro del esquema de Solari, hasta establecerse entre los futbolistas con más participación durante el cierre del campeonato.

Las cifras de aquella primera experiencia muestran una diferencia respecto al presente. En la fase regular del Guardianes 2021, Fidalgo disputó diez partidos, acumuló 759 minutos y registró tres asistencias. América avanzó a los cuartos de final, donde enfrentó a Pachuca, y el mediocampista sumó otras dos apariciones, 174 minutos y una asistencia. El balance completo fue de 12 encuentros, 933 minutos y cuatro pases para gol.

En aquel torneo, Fidalgo fue titular en 11 de sus 12 participaciones, con un promedio cercano a los 78 minutos por partido. Actualmente, bajo las órdenes de Pellegrini, su media se ha reducido a 19 minutos por aparición. La diferencia es de casi una hora de actividad por encuentro, aunque la comparación corresponde a un torneo completo de Liga MX frente a una temporada española que todavía se encuentra en desarrollo.

La confianza que recibió en sus primeros meses con América tuvo consecuencias en su trayectoria. El club ejecutó la opción de compra del mediocampista después del Guardianes 2021 y lo mantuvo como parte de su proyecto deportivo. En México encontró la continuidad que ahora intenta recuperar en España, donde la competencia interna y las decisiones de Pellegrini han modificado su papel dentro de la plantilla.

La Selección Mexicana le da los minutos que no encuentra en Sevilla

Mientras su participación con Betis se ha reducido, la Selección Mexicana representa un escenario distinto para Fidalgo. Durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre, el mediocampista fue convocado por Rafael Márquez para los amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. El futbolista participó en los cuatro partidos y fue titular frente a Perú y Chile, pese a que en su club todavía no había logrado establecerse en el once inicial.

Los registros de FBref le atribuyen aproximadamente 210 minutos durante esos cuatro compromisos internacionales, frente a los 95 que acumula con Betis en la temporada. La diferencia resulta significativa: Fidalgo disputó más del doble de minutos con México en una sola concentración que con su equipo español en casi tres meses de competencia oficial.

La situación refleja dos formas de utilización de un mismo futbolista. En el Betis, Pellegrini dispone de varias alternativas para organizar su mediocampo y ha recurrido a otros jugadores para integrar la alineación. Con México, Márquez le concedió dos titularidades durante la concentración y lo utilizó en los cuatro compromisos. La actividad internacional le ha permitido mantener minutos de competencia pese a su menor participación en LaLiga.

El propio Fidalgo reconoció las dificultades que enfrenta en Sevilla durante su concentración con la selección mexicana. “No es fácil porque todo el mundo quiere jugar; pero bueno, estoy en un equipo de Champions, somos ocho jugadores en tres posiciones y sabía desde el principio que no iba a ser nada fácil”, declaró el mediocampista en octubre, al explicar el panorama que encontró dentro de la plantilla.

¿Por qué Álvaro Fidalgo no consigue minutos con Manuel Pellegrini?

La explicación no se limita a las decisiones tácticas. Durante las primeras jornadas de LaLiga, Pellegrini informó que Fidalgo todavía no se encontraba completamente recuperado de unas molestias en la rodilla, razón por la que el cuerpo técnico decidió administrar su regreso a la competencia. Posteriormente, el mexicano quedó disponible, aunque su participación continuó por debajo de la que había tenido durante sus primeros meses en España.

La competencia en el mediocampo constituye otro factor. Isco, Giovani Lo Celso, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Nelson Deossa y Marc Roca forman parte de las alternativas del Betis para ocupar las posiciones interiores y de creación. La presencia de estos futbolistas ha condicionado las oportunidades de Fidalgo, cuyo perfil debe competir por un número limitado de lugares dentro de la formación de Pellegrini.

El técnico chileno reconoció esta situación en octubre, cuando aseguró que Fidalgo es un futbolista que puede contribuir al equipo. “Álvaro nos ha aportado muchísimo y nos va a seguir aportando. Es un jugador de mucha calidad y seriedad, un gran profesional”, declaró Pellegrini, quien también señaló que el mediocampista llegó a una zona del campo con numerosas alternativas.

El entrenador no ha anunciado una salida del mexicano ni ha descartado su participación en los siguientes compromisos. Sin embargo, los 95 minutos de la temporada evidencian que Fidalgo todavía no forma parte de las primeras opciones de la rotación, una condición que deberá modificar si pretende recuperar el protagonismo que alcanzó durante su etapa con América.

De América a Betis: una carrera que vuelve a enfrentarse a la falta de minutos

En febrero de 2021, Fidalgo llegó al América como un futbolista que buscaba continuidad después de su paso por el fútbol español. Cinco años después, regresó a España con una trayectoria construida en la Liga MX, experiencia internacional con la selección mexicana y la oportunidad de competir en LaLiga y la Champions League. El punto en común entre ambas etapas es la búsqueda de un lugar; la diferencia está en las oportunidades que ha recibido para conseguirlo.

Su primera temporada en México terminó con 933 minutos y 11 titularidades. El inicio de su segundo curso en Betis presenta un registro de apenas 95 minutos y ninguna aparición desde el once inicial. Aunque las cifras corresponden a periodos distintos, permiten observar cómo cambió su participación dentro de dos proyectos deportivos que lo incorporaron en momentos diferentes de su carrera.

El Betis continuará con su calendario después de la Fecha FIFA de noviembre y Fidalgo tendrá nuevas oportunidades para competir por un lugar. Por ahora, el encuentro ante Elche deja otro capítulo de una temporada en la que los resultados del equipo no se han traducido en minutos para el mexicano.

En 2021, Fidalgo necesitó diez partidos de fase regular para comenzar a construir su historia en América. En 2026, después de 16 encuentros oficiales del Betis, todavía espera su primera titularidad de la temporada. La continuidad que encontró en México es, por el momento, la principal diferencia entre sus dos etapas.