El consuelo de Mourinho para su “amigo” Javier Aguirre tras el Valencia vs Real Madrid: “No estés triste, mis jugadores son mejores”

‘The Special One’ reveló qué le dijo al ‘Vasco’ tras el 0-3. Ambos hablaron de su amistad, mientras el portugués criticó el calendario de LaLiga

El consuelo del entrenador merengue | MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP

José Mourinho protagonizó uno de los momentos de la jornada 12 de LaLiga 2026-27 después de la victoria del Real Madrid por 0-3 sobre el Valencia en Mestalla. El entrenador portugués reveló la conversación que sostuvo con el mexicano Javier Aguirre al finalizar el encuentro y explicó por qué considera que la diferencia entre ambos equipos está relacionada con la calidad de sus futbolistas.

El conjunto merengue consiguió su octava victoria consecutiva en todas las competiciones, gracias a los goles de Federico Valverde al minuto 28, Arda Güler al 36 y Kylian Mbappé al 75. El resultado dejó al Valencia en la zona de descenso, mientras que el Real Madrid llegó a 30 puntos en la clasificación. Tras el compromiso, Mourinho habló de su amistad con el ‘Vasco’, criticó el calendario de LaLiga, respondió sobre su récord de victorias y analizó la tensión que se vivió en Mestalla.

¿Qué le dijo Mourinho a Javier Aguirre después del Valencia vs Real Madrid y qué respondió el ‘Vasco’?

La relación entre José Mourinho y Javier Aguirre fue uno de los asuntos de la conferencia de prensa. Ambos entrenadores habían intercambiado elogios antes del encuentro y, pese a la diferencia en el marcador, el portugués aseguró que se acercó a su colega mexicano para transmitirle un mensaje sobre la realidad de sus respectivas plantillas.

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“He salido inmediatamente. Mi amigo Aguirre conmigo. Le dije después del partido: ‘No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos’. Y es la verdad. El problema no es Aguirre, que es un gran entrenador, con gran experiencia. La verdad es que los jugadores del Real Madrid son muy buenos. Y los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar”, explicó Mourinho.

Las palabras del técnico madridista tuvieron como propósito separar la responsabilidad de Aguirre del nivel individual de los futbolistas del Valencia. La situación del conjunto valencianista contrasta con la del Real Madrid, que mantiene una racha de triunfos antes del parón internacional. El portugués había reconocido desde la previa la experiencia del entrenador mexicano y su capacidad para organizar equipos competitivos.

Las palabras de José Mourinho encontraron respuesta en Javier Aguirre durante la conferencia de prensa posterior a la derrota del Valencia por 0-3 ante el Real Madrid. El entrenador mexicano también fue cuestionado sobre su relación con el portugués y aprovechó para explicar que su amistad se extiende más allá del fútbol, pues ambos mantienen un vínculo familiar desde hace varios años.

“Mi hijo estudió con su hija en Madrid muchos años, estuvo en la boda de su hija en Londres hace no mucho. Sí, a José lo conozco hace muchas temporadas… sí, es un amigo y un grandísimo entrenador, de los top top del mundo. Siempre le agradezco su gentileza para conmigo, mi persona, mi hijo y tal”, declaró el ‘Vasco’.

Crítica a LaLiga por el cansancio del Real Madrid antes del parón de selecciones

El desgaste físico de sus futbolistas también ocupó parte de la comparecencia. Mourinho cuestionó la distribución de los partidos y señaló las dificultades que enfrenta el cuerpo técnico para recuperar a sus jugadores después de una serie de compromisos de Liga y Champions League. El Real Madrid llegó a Mestalla después de disputar un encuentro europeo ante el AEK de Atenas el miércoles 4 de noviembre.

“Con la Liga de Tebas debo ser humilde porque ellos tienen el poder. No quiero decir sobrehumano, porque es posible hacerlo, pero muy difícil. Si quieren hacer esa broma, que la hagan a otro. Ha sido demasiado este maratón de partidos. Si ellos se quedan, tendríamos atención muy especial para recuperar a la gente, pero se van con selección y puedo imaginar que los seleccionadores quieren trabajar. Y esta gente no puede trabajar, lo que necesita es descansar y jugar más adelante para poder recuperarse”, declaró.

El entrenador hizo referencia al parón internacional de noviembre, periodo en el que varios integrantes de su plantilla deberán incorporarse a sus selecciones. Su preocupación se concentra en la recuperación física, debido a que el club no tendrá a todos sus futbolistas disponibles para desarrollar un plan de descanso y trabajo antes de reanudar las competiciones.

Mourinho logra un récord histórico

Otro de los temas abordados fue la estadística de victorias de José Mourinho en el campeonato español. Durante la rueda de prensa, un periodista le planteó que había conseguido 97 triunfos en 126 encuentros de Liga, una efectividad cercana al 77%, cifra que lo coloca con el mayor porcentaje de victorias entre los entrenadores con más de 100 partidos dirigidos en la competición.

La respuesta del portugués se centró en la necesidad de mantener los resultados por encima de las estadísticas históricas. “Me dice que tenemos que ganar el próximo. Porque en esta vida los números bonitos, los que tienen algún significado… la gente se olvida. Y no nos alimentamos de números del pasado, sino del presente. Y hay que ganar el próximo. Pero no tenía ni idea. Y obviamente que es un orgullo, porque LaLiga ha tenido tantísimos entrenadores top… y estar ahí, es un orgullo. Pero como te digo, el próximo partido es el más importante”, manifestó.

Mourinho reconoció el significado de aparecer entre los entrenadores con mejores registros de la competición, aunque evitó profundizar en comparaciones históricas. El triunfo ante Valencia permitió al Real Madrid extender su racha a ocho victorias consecutivas, una secuencia que mantiene al equipo en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

La tensión en Mestalla y la expulsión de José Gayà

El ambiente de Mestalla fue otro de los asuntos que analizó el portugués. El Valencia terminó el encuentro con 10 futbolistas después de la expulsión de José Gayà al minuto 79, por una falta sobre Kylian Mbappé. El delantero francés también recibió una tarjeta amarilla durante el partido, que estuvo marcado por los reclamos de los aficionados y las decisiones arbitrales.

“Mestalla es pasión. Valencia, a lo largo de la historia, ha sido siempre un estadio difícil. Exigente con sus equipos, jugadores. Jugando contra un Real Madrid que es muy superior individual y colectivamente, aumenta la frustración. Y empuja a los jugadores a un estilo de juego que les permita discutir el resultado. La cosa buena para nosotros es que hemos tenido una gran tranquilidad a la hora de no responder. La situación de la roja, desde la distancia, me parece muy clara. Y la amarilla a Kylian… no lo sé. Sé que es potencialmente un gol, una acción para gol”, señaló.

Mourinho también valoró la actuación del árbitro Francisco José Hernández Maeso, pese a las protestas que se presentaron durante el encuentro. El entrenador consideró que el colegiado supo controlar el desarrollo del partido en un escenario de presión para los visitantes.

“No sé si podría o no dejar seguir la jugada, pero, para decir la verdad, me ha parecido que el árbitro ha hecho un grandísimo trabajo. Grandísimo trabajo. En un estadio donde la gente protesta. Una cosa es el Bernabéu, donde la gente va tranquilamente al partido, y otra es Santander, Valencia… Son estadios donde la gente quiere jugar el partido y desde la frustración del resultado, la gente da un poco más de protestas, calor. Pero todo dentro de la normalidad”, concluyó.

El Real Madrid cerró su visita con tres puntos, mientras que Javier Aguirre deberá afrontar la situación del Valencia, que permanece en la penúltima posición con nueve unidades. El conjunto valencianista tendrá como siguiente compromiso la Copa del Rey, frente al UE Tavernes, el martes 10 de noviembre.