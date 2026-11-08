Chivas busca el liderato ante León: el invicto de Milito enfrenta una racha sin triunfos desde 2023

El Rebaño llega sin derrotas como visitante y quiere alcanzar la cima, mientras León busca asegurar su lugar en la Liguilla

Chivas quiere seguir en la cima del campeonato | Claro Sports

Chivas afronta la jornada 16 del Apertura 2026 con la posibilidad de alcanzar el liderato general de la Liga MX, pero antes deberá superar una visita que se le ha complicado durante los últimos años. El equipo de Gabriel Milito enfrentará a León este domingo 8 de noviembre en el Nou Camp, donde no consigue una victoria desde 2023, pese a que llega como el único conjunto invicto fuera de casa en el presente campeonato.

El encuentro también tendrá consecuencias para la clasificación a la Liguilla. Guadalajara suma 29 puntos y es tercero de la tabla, a un punto del América y a tres del líder Cruz Azul, mientras que León acumula 22 unidades y se sitúa fuera de los ocho primeros lugares. Los Esmeraldas necesitan aprovechar sus últimos compromisos para recuperar su posición ante la presión de equipos como Monterrey, que todavía tiene partidos pendientes.

Chivas quiere el liderato y presume su invicto como visitante

Una de las principales fortalezas del Guadalajara durante el Apertura 2026 ha sido su rendimiento lejos del Estadio Akron. El Rebaño suma tres victorias y cuatro empates en siete encuentros como visitante, una marca que ningún otro equipo de la Liga MX ha conseguido mantener sin derrotas a estas alturas del campeonato. Su balance incluye 10 goles a favor, cinco en contra y 13 de los 21 puntos disponibles fuera de casa.

La racha contempla triunfos ante Santos Laguna, Atlético de San Luis y Monterrey, además de empates frente a Puebla, Pachuca, América y Atlas. La victoria más reciente llegó en el Estadio BBVA, donde Chivas derrotó 1-0 a Rayados, resultado que le permitió mantenerse en la disputa por los primeros puestos y reforzar su desempeño como visitante antes de enfrentar a León.

El trabajo de Gabriel Milito también se refleja en la continuidad del Guadalajara dentro de las fases finales. El entrenador argentino ha conseguido clasificar a Chivas a tres Liguillas consecutivas desde su llegada, por lo que el objetivo ahora será mejorar su posición en la tabla para afrontar los cuartos de final con la ventaja deportiva que ofrece terminar entre los primeros cuatro lugares.

Chivas no gana en León desde 2023 y perdió sus últimas dos visitas

Aunque los números del presente torneo favorecen al Guadalajara, el historial reciente en el Nou Camp presenta un panorama distinto. Chivas no consigue derrotar a León como visitante desde el 3 de julio de 2023, cuando ganó 2-1 en la primera jornada del Apertura de aquel año. Antonio Briseño y Yael Padilla marcaron los goles del triunfo rojiblanco, mientras que José Alvarado anotó para los Esmeraldas.

Desde aquella victoria, el Rebaño ha disputado dos encuentros de Liga MX en territorio leonés y ambos terminaron con derrota. En el Clausura 2025 perdió 2-1 y en el Apertura de ese mismo año cayó 1-0, con lo que acumuló dos visitas consecutivas sin sumar puntos en el estadio de la Fiera. Ambos resultados ocurrieron antes del actual torneo y forman parte de los antecedentes que Guadalajara buscará modificar.

El compromiso del domingo representa, por lo tanto, una oportunidad para que Milito extienda el invicto como visitante y ponga fin a la racha del club en León. Una victoria permitiría a Chivas alcanzar 32 puntos y ejercer presión sobre América y Cruz Azul, sus principales competidores por el liderato, antes de afrontar la última jornada de la fase regular.

El 5-0 de Chivas sobre León, el antecedente más reciente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, el resultado fue favorable para Guadalajara. Chivas derrotó 5-0 a León en el Clausura 2026, en un encuentro disputado en el Estadio Akron que terminó con goles de Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos.

Aquella goleada representa el antecedente más reciente entre las dos instituciones, aunque el escenario será diferente en esta ocasión. León tendrá la localía y buscará aprovechar los resultados que ha conseguido ante Chivas en sus dos enfrentamientos anteriores en el Nou Camp, mientras que el conjunto rojiblanco intentará trasladar su rendimiento del presente campeonato a un estadio donde no gana desde hace más de tres años.

León depende de sí mismo para clasificar a la Liguilla

La Fiera llega al compromiso con una necesidad distinta. León suma 22 puntos después de 15 encuentros y todavía depende de sus resultados para mantenerse entre los ocho clasificados a la Liguilla. Una victoria ante Guadalajara le permitiría alcanzar 25 unidades y escalar hasta el sexto puesto antes de la última jornada, aunque la competencia por los puestos disponibles continúa abierta.

La presión también proviene de los equipos que se encuentran por debajo en la clasificación. Monterrey ocupa el décimo lugar con 21 puntos y cuenta con dos partidos por disputar, mientras que otros clubes de la zona media buscan asegurar su boleto. Por esa razón, León necesita sumar para no quedar expuesto a los resultados de sus rivales directos, especialmente ante un calendario que se acerca a su cierre.

Para el conjunto esmeralda, el partido contra Chivas representa la posibilidad de defender su lugar en los cuartos de final frente a uno de los equipos que buscan terminar en la primera posición. La Fiera intentará hacer valer su localía, mientras que el Guadalajara buscará mantener su invicto como visitante, por lo que ambos llegarán al Nou Camp con objetivos que pueden definir su posición final en el Apertura 2026.

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