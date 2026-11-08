Karen Ríos conquista la plata para México en Dakar 2026 tras una final marcada por la revisión arbitral

La mexicana cayó 3-1 ante la representante de Senegal en la final de los 45 kilogramos, después de una revisión que modificó el rumbo del combate

Karen Ríos se queda con la placha en la lucha en playa | Claro Sports

México sumó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 gracias a Karen Ríos Silva, quien cayó 3-1 frente a la senegalesa Ndeye Diatta en la final femenil de los 45 kilogramos de lucha en playa. La representante de Oaxaca disputó un combate que se definió por detalles técnicos y una revisión arbitral que modificó el rumbo de la pelea por el oro.

La mexicana buscó imponer sus condiciones desde los primeros intercambios, pero Diatta aprovechó su mayor alcance para controlar las distancias y evitar los intentos de derribo. Ríos Silva respondió con movimientos dirigidos a las piernas y los brazos de su adversaria, aunque encontró dificultades para romper la defensa de la representante de Senegal durante los minutos iniciales.

Karen Ríos Silva pelea por el oro ante Ndeye Diatta en Dakar 2026

El primer punto fue para Ndeye Diatta, quien consiguió llevar a la mexicana fuera del área de combate después de una disputa por el control de los brazos y una entrada a las piernas. La acción colocó a la senegalesa al frente 1-0 y obligó a Ríos Silva a buscar una técnica que le permitiera recuperar terreno antes de que terminara el tiempo reglamentario.

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La respuesta de Karen llegó mediante una serie de intentos para controlar la muñeca y el brazo izquierdo de su rival. La mexicana consiguió neutralizar varios ataques de Diatta y mantuvo la diferencia en una sola unidad, mientras ambas luchadoras buscaban una oportunidad para ejecutar una proyección. La falta de acciones que modificaran el marcador provocó que la árbitra solicitara mayor actividad.

Con poco más de un minuto por disputar, la representante de Oaxaca aumentó la presión y comenzó a buscar espacios para entrar a las piernas de la senegalesa. Ríos Silva recurrió a un candado sobre la parte superior del cuerpo de su adversaria, con la intención de desequilibrarla y conseguir una acción que cambiara el resultado de la final.

Una revisión arbitral cambia el rumbo de la final de lucha en playa

El momento que parecía modificar el destino de la medalla de oro llegó cuando Karen ejecutó una proyección mediante un candado a la cabeza de Diatta. La árbitra otorgó inicialmente tres puntos a la mexicana, una decisión que habría significado el triunfo inmediato para la representante nacional por el valor de la técnica.

Sin embargo, la delegación senegalesa solicitó una revisión de la acción, por lo que los oficiales analizaron la secuencia antes de confirmar el marcador. La evaluación cambió la decisión inicial y dejó sin efecto los tres puntos que se habían concedido a Karen. Tras el desafío, Diatta quedó con ventaja de 2-0 y la mexicana tuvo que buscar una nueva respuesta en los segundos restantes.

Con aproximadamente 40 segundos en el reloj, Ríos Silva regresó al ataque y trató de aprovechar los movimientos de cadera y los agarres a los brazos. La senegalesa buscó mantener la distancia y proteger su ventaja, mientras la mexicana insistió en acercarse para conseguir una proyección que le permitiera recuperar el control del enfrentamiento.

Karen Ríos consigue la plata y Senegal se queda con el oro

En la recta final, Karen logró sumar un punto después de una acción en la que Diatta cayó de costado, lo que redujo momentáneamente la diferencia. La representante mexicana intentó continuar con la ofensiva, pero el tiempo restante y la resistencia de su adversaria complicaron sus posibilidades de revertir el resultado.

Ndeye Diatta terminó por asegurar la victoria 3-1 y se proclamó campeona olímpica juvenil en los 45 kilogramos de lucha en playa, mientras Karen Ríos Silva se quedó con la medalla de plata. La representante de Oaxaca concluyó su participación en Dakar 2026 después de disputar una final en la que estuvo cerca de conseguir el oro con una técnica que finalmente no fue validada tras la revisión arbitral.

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