Barcelona se planta: “Julián Álvarez o nada” y descarta otro delantero para reforzar al equipo

Deco y Hansi Flick decidieron no realizar una inversión alternativa mientras esperan una respuesta del Atlético de Madrid

Barcelona apuesta todo por Julián Álvarez y desafía al Atlético. Reuters

El FC Barcelona no fichará a un delantero centro únicamente por completar la plantilla. La posición del ‘9’ continúa siendo una de las prioridades de la directiva azulgrana, pero el club tiene clara su estrategia: esperar hasta el último momento por Julián Álvarez antes de apostar por una alternativa que no convenza completamente al cuerpo técnico.

De acuerdo con información publicada en el diario ‘Sports‘ en España, Deco y Hansi Flick analizaron las opciones disponibles en el mercado y decidieron no realizar una operación alternativa a la del delantero argentino. La intención es evitar un fichaje que represente una inversión importante sin garantizar un salto de calidad para el equipo.

El Barcelona considera que Julián Álvarez es el perfil capaz de elevar el nivel competitivo de la plantilla. Por ello, la directiva mantendrá abierta la posibilidad de incorporarlo mientras exista una oportunidad, aunque la negociación con el Atlético de Madrid continúa siendo el principal obstáculo.

Barcelona descarta fichajes que no sean una solución

Dentro del análisis realizado por la dirección deportiva aparecen nombres de delanteros con experiencia internacional, pero algunos son considerados inaccesibles por su costo. Futbolistas como Harry Kane o Joao Pedro no encajan actualmente en las posibilidades económicas del club.

También se han valorado perfiles jóvenes como Nicolò Tresoldi y Eli Junior Kroupi, aunque no existe consenso absoluto sobre estas opciones. En el análisis interno consideran que implicarían una inversión elevada por jugadores que no llegarían con la etiqueta de titulares indiscutibles.

Además, en el Barcelona consideran que la plantilla actual cuenta con futbolistas capaces de ocupar esa posición en determinados momentos. Raphinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Dani Olmo, Fermín López y Lamine Yamal aparecen como alternativas ofensivas, aunque Julián Álvarez sería el elemento que podría elevar el techo competitivo del equipo.

Laporta respalda la estrategia de esperar por Julián Álvarez

Joan Laporta participó en una reunión con la dirección deportiva para definir la hoja de ruta del cierre de mercado. El presidente del Barcelona respaldó la idea de no realizar un fichaje de emergencia únicamente por sumar un delantero al plantel.

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Durante el encuentro, que se extendió por varias horas, Laporta pidió paciencia a Deco y mostró su apoyo a la decisión de esperar por el argentino hasta el último día de la ventana de transferencias.

La postura del club no está relacionada con el resultado ante Elche, donde Barcelona consiguió una goleada de 5-0, sino con la confianza en que el equipo actual cuenta con recursos ofensivos suficientes mientras se intenta concretar una incorporación diferencial.

Barcelona prepara una oferta mayor por Julián

El conjunto blaugrana continúa pendiente de la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. La postura del delantero argentino habría quedado clara: su prioridad sería vestir la camiseta del Barcelona.

La directiva catalana ya habría presentado una propuesta cercana a los 100 millones de euros, aunque hasta ahora no ha recibido una respuesta positiva por parte del Atlético. Barcelona estaría dispuesto a mejorar esa oferta, pero solamente si el club rojiblanco abre la puerta a una negociación, situación que luce complicada.

“Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, explicó Gil Marín, quien aseguró que la prioridad del club es mantener al atacante, con contrato vigente hasta 2030. El dirigente también reveló que ya conversó directamente con Laporta para pedirle que detenga sus intentos por fichar al argentino.

El mercado de invierno aparece como alternativa

Si finalmente no se concreta la llegada del delantero argentino, el Barcelona analizaría nuevamente la situación durante el mercado de invierno. Deco y Flick prefieren evaluar el rendimiento del equipo durante los primeros meses de competencia antes de realizar una inversión que pueda comprometer la planificación deportiva y económica del club.

La directiva considera que un movimiento apresurado podría generar problemas a futuro, por lo que la prioridad es mantener la calma y esperar la oportunidad adecuada.

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