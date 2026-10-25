San Carlos vs Saprissa en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre San Carlos y Saprissa por la jornada 13 del Torneo Apertura de Costa Rica.

San Carlos vs Saprissa, minuto a minuto, Liga de Costa Rica | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Carlos vs Deportivo Saprissa! Los equipos se enfrentan este domingo 25 de octubre por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. Los morados buscarán defender el liderato del campeonato, mientras que los norteños intentarán conseguir una victoria que les permita ingresar entre los cuatro primeros de la clasificación. En el último enfrentamiento entre ambos, Saprissa se impuso por 2-1.

Deportivo Saprissa afronta este compromiso como líder del torneo, con 24 puntos en 12 partidos disputados, igualado con Cartaginés. El conjunto morado viene de empatar 0-0 frente a Firpo por la Copa Centroamericana de Concacaf. En su última presentación por el campeonato local cayó por 1-0 ante Cartaginés, por lo que buscará recuperarse como visitante y mantenerse en lo más alto de la tabla.

Por su parte, San Carlos llega ubicado en la quinta posición, con 19 unidades, las mismas que Alajuelense, que ocupa el cuarto puesto. Los norteños vienen de igualar 3-3 frente a Sporting FC, en un encuentro en el que Roberto Córdoba convirtió el gol del empate mediante un penal en los minutos finales. Una victoria ante Saprissa les permitiría alcanzar los 22 puntos y fortalecer sus posibilidades de clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Carlos vs Saprissa hoy domingo 25 de octubre de 2026?

El encuentro entre San Carlos y Saprissa será el domingo 25 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Costa Rica.

Alineaciones del San Carlos vs Saprissa para la jornada 13, al momento

San Carlos no tendrá jugadores suspendidos, mientras que Saprissa no contará con Gerson Torres para este partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Walter Centeno y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Carlos : José Vega, Jordy Evans, Yosel Piedra, Jean Carlo Agüero, Gerardo Castillo, Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Roberto Córdoba, Jefry Valverde, Jeikel Venegas, Raúl Vidal. DT : Walter Centeno.

: José Vega, Jordy Evans, Yosel Piedra, Jean Carlo Agüero, Gerardo Castillo, Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Roberto Córdoba, Jefry Valverde, Jeikel Venegas, Raúl Vidal. : Walter Centeno. Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, David Guzmán, Mariano Torres, Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams. DT: Hernán Medford.

MÁS INFORMACIÓN: Saprissa sobrevivió en El Salvador y Medford encontró motivos para sentirse en ventaja

Antecedentes del San Carlos vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Saprissa:

2 de agosto de 2026 | Saprissa 2-1 San Carlos | Torneo Apertura

23 de marzo de 2026 | San Carlos 1-3 Saprissa | Torneo Clausura

8 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 San Carlos | Torneo Clausura

15 de octubre de 2025 | San Carlos 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

1 de agosto de 2025 | Saprissa 2-0 San Carlos | Torneo Apertura

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