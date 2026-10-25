Real Madrid conquista el Camp Nou: un doblete de Mbappé marca la diferencia en el Clásico

El partido más importante del fútbol ibérico se definió en favor del equipo merengue luego de un par de goles del atacante francés

Mbappé y el Real Madrid se llevaron el Clásico. | Reuters.

El Clásico Español fue para el Real Madrid. El conjunto merengue se llevó el partido más importante de España gracias a un doblete de su mejor jugador, Kylian Mbappé, quien abrió el marcador con un rebote al minuto 32′ y cerró el mismo con un remate en el centro del área que le trajo felicidad a toda la parcialidad del equipo dirigido por el portugués José Mourinho.

El equipo de Hansi Flick tuvo mayor posesión de balón durante buena parte del encuentro, pero encontró dificultades para superar a Andriy Lunin. Real Madrid, dirigido por José Mourinho, apostó por las transiciones rápidas y encontró espacios a través de Kylian Mbappé, Yan Diomandé y Jude Bellingham, quienes aprovecharon los movimientos de la defensa catalana.

Los primeros avisos llegaron por parte de Raphinha. El brasileño tuvo dos oportunidades entre los minutos 22 y 24, primero con un zurdazo desde las inmediaciones del área que terminó por encima del travesaño y posteriormente con otro disparo que pasó cerca del poste. Barcelona mantenía el control de la pelota, aunque los blancos respondían cada vez que recuperaban el esférico.

El desarrollo del primer tiempo también estuvo condicionado por los problemas físicos. Federico Valverde presentó molestias al minuto 26 y estuvo cerca de abandonar el partido, pero consiguió recuperarse y mantenerse en el terreno de juego. La situación fue diferente para Xavi Espart, quien sufrió un golpe tras un encontronazo con Aurélien Tchouaméni y tuvo que salir al minuto 30. Su lugar fue ocupado por Alejandro Balde, futbolista que estuvo cerca de abandonar el Barcelona y que ahora podría recuperar la titularidad ante las lesiones en las posiciones laterales.

Mbappé marca de rebote y Lamine Yamal perdona al Real Madrid

Al minuto 32, Mbappé tuvo una oportunidad para inaugurar el marcador con una definición acrobática. Arda Güler envió un balón elevado al interior del área, donde el francés apareció sin marca e intentó una tijera. Sin embargo, su remate terminó por encima de la portería de Joan García, en una acción que pudo adelantar al conjunto visitante.

Barcelona respondió dos minutos después tras aprovechar una desatención defensiva del Real Madrid. Los azulgranas recuperaron el balón cerca del área y Anthony Gordon encontró espacio para disparar, pero Lunin evitó la anotación con un manotazo. La jugada terminó con el reclamo de Lamine Yamal, quien ingresaba sin marca y esperaba que el inglés le cediera la pelota para definir frente al arco.

El encuentro cambió al minuto 41. Yan Diomandé envió un balón desde el sector izquierdo y Gerard Martín intentó rechazarlo dentro del área. La pelota impactó directamente en Kylian Mbappé y terminó en la portería del Barcelona, sin que el francés realizara un movimiento para rematar. El delantero se encontró con el esférico y el rebote fue suficiente para colocar el 0-1.

La respuesta azulgrana pudo llegar apenas dos minutos después. Fermín López filtró un pase que dejó a Lamine Yamal completamente solo dentro del área, pero el atacante español desperdició una oportunidad de empate con un disparo que salió muy desviado. El error resultó especialmente costoso por la posición en la que recibió el balón y la ausencia de defensores que pudieran impedir su definición.

Antes del descanso, Real Madrid volvió a generar peligro. Mbappé estrelló un disparo en el poste, aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego. Posteriormente, Diomandé encontró espacio para sacar un remate raso desde la izquierda, pero el balón terminó en la parte exterior de la red de Joan García. Los visitantes se marcharon al vestidor con ventaja pese a que Barcelona registró el 59% de posesión durante el primer tiempo.

Raphinha empata el Clásico y Lunin evita la remontada del Barcelona

El segundo tiempo comenzó con una oportunidad que pudo ampliar la diferencia. Al minuto 49, Jude Bellingham y Kylian Mbappé quedaron frente a Gerard Martín después de una barrida fallida de Pau Cubarsí. El inglés condujo el balón en una situación de dos atacantes contra un defensor, pero el central azulgrana evitó comprometerse con una marca anticipada sobre el francés.

La decisión de Gerard Martín obligó a Bellingham a continuar hacia la portería. Conforme avanzó, el mediocampista perdió ángulo de disparo por la cobertura defensiva y la salida de Joan García. El Real Madrid desperdició una oportunidad para colocar el 0-2, mientras que Barcelona consiguió mantenerse con posibilidades de regresar al encuentro.

Alejandro Balde también tuvo una intervención al minuto 53, cuando apareció con un cruce para impedir que Mbappé recibiera el balón en posición de enfrentar directamente a Joan García. La acción permitió al Barcelona recuperar terreno y buscar el empate mediante la circulación del balón.

La igualdad llegó al minuto 60 gracias a una jugada preparada en un tiro de esquina. Lamine Yamal cobró rápidamente hacia Pedri, quien recortó para encontrar un espacio y filtró la pelota a Raphinha. El brasileño recibió dentro del área y cruzó su disparo para vencer a Lunin, con lo que estableció el 1-1 y devolvió al conjunto catalán a la disputa por los tres puntos.

El gol modificó el desarrollo del encuentro. Barcelona adelantó sus líneas y comenzó a encerrar al Real Madrid cerca de su área. Al minuto 65, Gerard Martín estuvo cerca de completar la remontada con un cabezazo, pero Lunin reaccionó con un manotazo que impidió que el balón cruzara la línea de gol.

La presión continuó durante el último cuarto del partido. Al minuto 77, Lamine Yamal sacó un disparo que pasó cerca de la base del poste, mientras que un minuto después Frenkie de Jong encontró espacio dentro del área para rematar, aunque una barrida defensiva impidió que el neerlandés marcara el segundo tanto. Al 81′, Dean Huijsen volvió a salvar al conjunto blanco al interponerse en la trayectoria de otro disparo de Lamine Yamal, que terminó por impactarlo en el rostro.

Bellingham hace una jugada a lo Zidane y Mbappé devuelve la ventaja al Real Madrid

Con el partido empatado, Hansi Flick buscó renovar su ataque. Al minuto 86, Gabriel Jesus y Karim Adeyemi ingresaron en sustitución de Raphinha y Anthony Gordon, quien había recibido una tarjeta amarilla dos minutos antes por una falta sobre Arda Güler. Los movimientos pretendían aprovechar los últimos minutos para conseguir el gol de la victoria.

Sin embargo, Real Madrid encontró el 1-2 al minuto 87 mediante una jugada de Jude Bellingham. El mediocampista inglés realizó una ruleta al estilo de Zinedine Zidane y posteriormente superó a otro rival con un túnel, antes de entregar la pelota a Eduardo Camavinga. El francés aprovechó el espacio y envió un pase hacia el centro del área, donde Mbappé apareció para definir y conseguir su segundo gol del encuentro.

La anotación cambió nuevamente el panorama del Clásico. Mbappé pasó de marcar un gol involuntario, producto de un rechace defensivo, a culminar una acción colectiva que devolvió la ventaja al Real Madrid. El francés castigó al Barcelona después de varios minutos de dominio azulgrana y oportunidades desperdiciadas frente a la portería de Lunin.

El 2-1 al minuto 87 dejó al Real Madrid por delante en un partido marcado por los errores de definición de ambos equipos. Barcelona encontró el empate mediante Raphinha, pero no consiguió aprovechar sus ocasiones para completar la remontada. Del otro lado, Bellingham transformó una acción individual en la oportunidad que Mbappé necesitaba para firmar su doblete.