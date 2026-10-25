San Pedro vs Malacateco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre San Pedro y Malacateco por la jornada 15 del Torneo Apertura de Guatemala.

San Pedro vs Malacateco, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Deportivo San Pedro vs Malacateco! Los equipos se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Municipal de San Pedro, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los locales buscarán mantenerse entre los seis primeros de la clasificación, mientras que los Toros intentarán acercarse a los puestos que permiten disputar la siguiente fase. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 23 de agosto, Malacateco ganó por 2-0.

Deportivo San Pedro afronta este compromiso desde la sexta posición, con 22 puntos en 15 partidos disputados. El conjunto local acumula seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas en el campeonato. En su presentación más reciente cayó por 3-1 frente a Aurora, por lo que buscará recuperarse ante su público y defender su lugar en la zona de clasificación.

Por su parte, Malacateco llega ubicado en el noveno puesto, con 18 unidades, producto de cinco triunfos, tres empates y siete derrotas. Los Toros vienen de superar por 1-0 a Comunicaciones en la jornada anterior y buscarán sumar otra victoria para reducir la distancia con sus rivales directos. Un triunfo como visitante les permitiría alcanzar los 21 puntos y acercarse a los primeros seis lugares de la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Malacateco hoy domingo 25 de octubre de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Malacateco será el domingo 25 de octubre a las 15:10 horas en el Estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

Alineaciones del San Pedro vs Malacateco para la jornada 16, al momento

San Pedro y Malacateco no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro : Ricardo Méndez, Steveth Chacón, David Álvarez (C), Mathius Gaitán, Luis Navas, Romario Gómez, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Julio Fajardo, Igor da Silva. DT : Edwin Vásquez.

: Ricardo Méndez, Steveth Chacón, David Álvarez (C), Mathius Gaitán, Luis Navas, Romario Gómez, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Julio Fajardo, Igor da Silva. : Edwin Vásquez. Malacateco: Abel Guzmán, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Marlon Chun, Jonathan Castañon, Fernando Morales, José Ochoa, Isaías de León, Nelson Andrade (C), Eliser Quiñones, José Erik Correa. DT: Carlos Robles

Antecedentes del San Pedro vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron San Pedro y Malacateco:

23 de agosto de 2026 | Malacateco 2-0 San Pedro | Torneo Apertura

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