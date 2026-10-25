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Atlético Nacional vs Independiente Medellín, en vivo la Liga Betplay 2026-II:goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 16

Publicado por Nelson Rivera Pulido

El Estadio Atanasio Girardot abre sus puertas para la disputa de una versión más del clásico ‘Montañero’.

Directo Nacional Vs Medellin
Directo Nacional Vs Medellín/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy, 25 de octubre de 2026?

La pelota en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia comenzará a rodar a partir de las 06:10 p.m.

Alineaciones Atlético Nacional vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional: por confirmar.

Independiente Medellín: por confirmar.

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