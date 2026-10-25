Atlético Nacional vs Independiente Medellín, en vivo la Liga Betplay 2026-II:goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 16

El Estadio Atanasio Girardot abre sus puertas para la disputa de una versión más del clásico ‘Montañero’.

Directo Nacional Vs Medellín/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy, 25 de octubre de 2026?

La pelota en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia comenzará a rodar a partir de las 06:10 p.m.

Alineaciones Atlético Nacional vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional: por confirmar.

Independiente Medellín: por confirmar.

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