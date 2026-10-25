Bogotá, epicentro de la rodada de stunt bike más grande de Latinoamérica

El punto de partida fue en las inmediaciones al Parque Nacional y la jornada finalizó en el barrio Montevideo.

Rodada Stunt Bike Bogotá/ Efraín Gómez.

La capital de la República sigue siendocentro de hechos históricos del deporte, en esta oportunidad se llevó a cabo la rodada de stunt bike más grande de Latinoamérica con presencia de invitados nacionales e internacionales principalmente de Brasil, quienes quedaron anonadados de la gran multitud de personas que hay en Bogotá, Colombia amantes a este deporte que cada vez crece más a nivel mundial.

Teniendo como punto de partida el Parque Nacional, en el centro de la ciudad, más de 6.000 apasionados al stunt bike llegaron para ser parte de este hito deportivo. Poco a poco las calles de Bogotá se llenaron de bicicletas mientras fueron llegando hasta el barrio Montevideo, en el occidente de la capital, para dar fin al evento deportivo que tuvo un recorrido de más de 11 kilómetros.

La cita de esta disciplina contó con el apoyo de 1Win charity, dicha compañía se reportó con más de 80 cascos y más de 100 camisetas para distintos participantes de la rodada de stunt bike más grande de Latinoamérica, porque ante todo la seguridad de los deportistas tanto profesionales como aficionados.

Las voces de los protagonistas

Jorge ‘Chigüiro’ Jaramillo

“Es increíble la magia que tiene Escobar Rider en el stunt, toda la convocatoria, los colectivos de Bogotá que se unieron, la idea es hacer de este deporte algo más seguro, que cambie la cara. Es un deporte maravilloso, todo lo que sea sobre ruedas es increíble, más de 6.000 jóvenes reunidos alrededor de la bici. Hemos entregado 80 cascos a niños que no los tenían gracias a 1Win charity con esta iniciativa de hacer el deporte más seguro”, aseguró Jorge ‘Chigüiro’ Jaramillo uno de los referentes más importantes en la escena del downhill y quien ahora se dedica a promover eventos a nivel nacional e internacional.

“La idea es que el deporte sea seguro, además de lo que ya entregamos rifamos otros 15-20 cascos más a niños que acá llegan golpeados, que no tienen para un casco y la idea es esa, a través de 1Win charity hacer el deporte más seguro”, agregó.

John Escobar – Escobar Rider

John Héctor Escobar es una de las figuras más emblemáticas del stunt bike, la presencia de esta figura hizo que el evento de este domingo 25 de octubre en Bogotá fuera más emblemático, dándole un salto de calidad que merece una rodada de esta magnitud.

“Muy feliz, un movimiento muy grande, esto es deporte, esto es cultura, somos más los buenos y acá estamos disfrutando de la bicicleta”, aseguró Escobar.

“Muy orgulloso de ser parte de toda la organización de la rodada más grande de Latinoamérica, lo más importante es que este deporte, como muchos que se practican en bicicleta, sea cada vez más grande”.

“Agradecido con 1Win charity por creer en este deporte, mucho más con la entrega de los cascos y las camisetas, muy importante que cualquier persona que practique este lindo deporte lo haga con protección. Bueno, muy agradecido por todo el apoyo de los patrocinadores”, sentenció el líder del movimiento Escobar Rider.

Chessman Julián Alvarado

“Soy un apasionado por el stunt bike, soy uno de los pioneros en la ciudad de Bogotá. Muy contento, muy agradecido con 1Win charity, en serio se tomó el evento muy en serio, la seguridad de los riders es muy importante. En todos los años que llevo practicando este deporte, las marcas nunca se habían fijado en esto. Es muy importante concientizar a los niños de usar protección, muchas veces hemos perdido seres queridos por no usar un casco en una caída y es lo que menos queremos”, manifestó Chessman.

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