Ni Mourinho despierta al Real Madrid: el equipo merengue empata ante la Fiorentina y siguen las dudas

El Real Madrid y la Fiorentina regristraron un 2-2 en el partido amistoso de este 1 de agosto dentro del Wörthersee Stadion de Austria

El nuevo Real Madrid de José Mourinho tuvo su primera prueba pública con sensaciones divididas. El conjunto blanco empató 2-2 ante la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Austria, en un amistoso de este sábado 1 de agosto que marcó el estreno del técnico portugués frente a la afición madridista en su segunda etapa al frente del banquillo. El equipo mostró una versión dominante durante buena parte del primer tiempo, aunque perdió intensidad después del descanso y permitió la reacción de un cuadro italiano que llegó con mayor ritmo competitivo.

El encuentro representó el primer gran examen de pretemporada para un conjunto merengue condicionado por las ausencias de varias de sus principales figuras. Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni todavía no se incorporaron al grupo tras su participación en el Mundial 2026, por lo que el técnico lusitano apostó por una alineación con mezcla de juventud, cantera y nuevas incorporaciones. Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries y Arda Güler encabezaron un once que también tuvo como protagonistas a Endrick y al canterano Alexis Ciria.

El cuadro madridista llegó al partido después de dos victorias en encuentros de preparación a puerta cerrada ante Alcorcón y Leganés, mientras que la Fiorentina aterrizó en Austria con más minutos acumulados tras disputar varios amistosos de verano. El conjunto italiano, dirigido por Fabio Grosso, presentó a futbolistas importantes como David De Gea y Moise Kean, en un partido que sirvió para medir el estado de ambos equipos antes del inicio oficial de la temporada.

El Real Madrid tomó el control desde el primer minuto y encontró premio rápidamente. Al 12’, Álvaro Carreras apareció por la banda izquierda, llegó hasta línea de fondo y mandó un pase hacia atrás que Endrick convirtió en el 1-0. El delantero brasileño respondió a la confianza de José Mourinho con un gol que celebró besando el escudo, en una clara muestra de su intención de ganarse un lugar en la plantilla.

La presión blanca continuó y la ventaja aumentó al minuto 24. Alexis Ciria, una de las apuestas de la cantera, apareció en el área rival después de una gran acción colectiva iniciada por Eduardo Camavinga y definió con precisión ante David De Gea. El joven atacante, que ya había destacado con el Juvenil A y el Castilla, aprovechó su titularidad con el primer equipo y colocó el 2-0 en un inicio prácticamente perfecto del Real Madrid.

Cuando parecía que el equipo del estratega portugués tenía el partido bajo control, la Fiorentina encontró una respuesta antes del descanso. Al minuto 41, Roberto Piccoli aprovechó una asistencia de Álex Jiménez para superar a Lunin y recortar la diferencia. El gol cambió el ritmo del encuentro y permitió que el conjunto italiano regresara al vestuario con opciones de competir por el resultado.

La segunda mitad confirmó el cambio de escenario. La Fiorentina salió con mayor agresividad, ganó metros y comenzó a incomodar a un Real Madrid que perdió claridad con el balón. Moise Kean, uno de los jugadores que ingresó tras el descanso, aprovechó un centro al área al minuto 58 y firmó el empate con un potente cabezazo que dejó sin respuesta a la defensa madridista.

Mourinho buscó modificar el rumbo del partido con varios cambios, entre ellos los debuts de Carlos Espí y otros jóvenes futbolistas, pero el Real Madrid no volvió a encontrar la profundidad de los primeros minutos. En la recta final, el equipo blanco intentó recuperar la ventaja, aunque la Fiorentina resistió y cerró un empate que reflejó las dos caras del conjunto madridista.

El estreno de Mourinho dejó señales positivas, sobre todo por la aparición de Endrick, Alexis Ciria y algunos jóvenes que aprovecharon la oportunidad, pero también mostró aspectos pendientes de ajuste. El Real Madrid apenas comienza su preparación y todavía espera la incorporación de sus grandes figuras, aunque la primera fotografía del nuevo proyecto terminó con un empate que dejó más preguntas que certezas.

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