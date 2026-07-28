La nueva Era Mourinho comienza con goleada del Real Madrid ante Leganés en pretemporada

El técnico portugués volvió al banquillo del conjunto blanco con una victoria en Valdebebas, en un partido de pretemporada marcado por las rotaciones y el protagonismo de la cantera

El Real Madrid de Mou se estrena con victoria | REUTERS/Alejandro Martinez Velez

El Real Madrid de José Mourinho tuvo un estreno con victoria. El técnico portugués dirigió su primer partido al frente del conjunto blanco en esta nueva etapa y lo hizo con un triunfo por 4-1 ante el Leganés en Valdebebas, en un amistoso de pretemporada marcado por el calor, las rotaciones y la oportunidad de observar a varios futbolistas jóvenes.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió como la primera prueba del proyecto de Mourinho, quien comenzó a plasmar sus primeras ideas en el equipo. El entrenador apostó por una estructura con variantes en la salida de balón, presión alta por momentos y protagonismo para jugadores que buscan ganarse un lugar dentro de la plantilla.

El partido tuvo dos caras para el Real Madrid. Durante la primera mitad, el equipo mostró mayor control y encontró ventajas con la movilidad de sus futbolistas ofensivos. Arda Güler tuvo libertad para moverse entre líneas, mientras Eduardo Camavinga ayudó en la construcción desde una posición más retrasada para facilitar la salida del balón.

La superioridad madridista se reflejó en el marcador. Al minuto 21, Federico Valverde abrió el marcador después de una combinación con Güler que terminó con una definición precisa frente al portero Raúl Fernández. Poco después, Trent Alexander-Arnold encontró un pase al espacio y Gonzalo amplió la ventaja con una gran definición para poner el 2-0.

Sin embargo, el Leganés logró responder antes del descanso y puso a prueba la reacción del nuevo Real Madrid de Mourinho. Naim protagonizó una acción individual y marcó un gol de gran factura al minuto 36, reduciendo la diferencia y cambiando la dinámica de un encuentro que parecía controlado por los locales.

Para la segunda mitad, Mourinho aprovechó la pretemporada para realizar numerosas modificaciones y repartir minutos. El técnico portugués dio entrada a varios futbolistas, incluyendo elementos jóvenes de la cantera, con el objetivo de analizar opciones y comenzar a definir la estructura de su plantilla.

La respuesta del Madrid llegó rápidamente tras el descanso. Al minuto 58, un disparo de Trent Alexander-Arnold generó un rebote que fue aprovechado por Mastantuono para marcar el tercer gol. Apenas unos segundos después, un centro terminó en un autogol de Pulido que colocó el 4-1 definitivo.

Con el marcador resuelto, el ritmo bajó debido a los cambios constantes y al desgaste físico provocado por las altas temperaturas en Valdebebas. Mourinho continuó moviendo piezas y permitió que varios jóvenes tuvieran participación en su primer partido bajo sus órdenes.

El debut del técnico portugués dejó una primera impresión positiva en cuanto al resultado y permitió observar algunos conceptos iniciales de su propuesta. El Real Madrid todavía está en etapa de preparación, pero Mourinho inició su nueva aventura en el banquillo blanco con una goleada y con minutos para una plantilla que continúa en construcción.

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