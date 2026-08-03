Todo depende de Ferran: Barcelona ficharía a un delantero si el español se va del equipo

Hansi Flick está a la espera de la resolución, al tiempo que evalúa opciones para el ataque azulgrana

Flick analizará la llegada de un nuevo delantero. | Reuters.

Hansi Flick reconoció que el Barcelona mantiene abierta la posibilidad de incorporar a un delantero antes del inicio de la temporada 2026-27. El entrenador alemán explicó que la decisión dependerá de la conformación definitiva de la plantilla y, en especial, del papel que pueda tener Ferran Torres dentro de su esquema.

El técnico habló este lunes al término de la concentración realizada en St. George’s Park, Inglaterra, donde el conjunto azulgrana completó una parte de su preparación. Flick valoró el trabajo desarrollado y repasó las principales necesidades del equipo antes de regresar a Barcelona.

“Dependerá del equipo. Tenemos que esperar. Tengo mucha confianza en Deco, sabemos que tenemos que hacer algo. Depende también de Ferran. Veremos qué pasa”, señaló el entrenador al ser cuestionado sobre la llegada de un nuevo atacante.

Flick contempla distintas opciones para ocupar la posición de delantero

Aunque Flick considera necesario analizar el mercado, también destacó que cuenta con futbolistas capaces de desempeñarse como centrodelanteros. El alemán mencionó que Lamine Yamal ya ha sido utilizado como falso nueve y que sus características le permiten adaptarse a diferentes funciones ofensivas.

“Dependerá de la plantilla que tengamos. Lamine jugó en esta posición en uno o dos partidos con nosotros. Creo que es un jugador fantástico, un jugador de clase mundial, así que también puede adaptarse a esa posición”, explicó.

El entrenador agregó que Anthony Gordon y Karim Adeyemi podrían actuar tanto por las bandas como en el centro del ataque. Para Flick, esa versatilidad amplía las posibilidades del equipo y evita que la búsqueda se limite exclusivamente a un delantero de área.

“Gordon y Adeyemi pueden jugar en ambas bandas y también de nueve. En realidad, tenemos muchas opciones. Veremos qué pasa”, indicó el estratega, quien insistió en que la directiva deberá esperar antes de tomar una decisión definitiva.

Sobre la posibilidad de reforzar el mediocampo, Flick aseguró que el Barcelona se mantiene abierto a cualquier movimiento que permita elevar el nivel del plantel. Sin embargo, recordó que actualmente dispone de varios jugadores para esa zona.

“Siempre estamos abiertos a mejorar el equipo, pensamos en lo mejor para el equipo. La verdad es que tenemos muchos jugadores en esa posición, pero veremos qué pasa en las próximas semanas”, puntualizó.

Flick destaca a los jóvenes durante la pretemporada del Barcelona

La concentración en Inglaterra también permitió que varios futbolistas de las categorías inferiores trabajaran con el primer equipo. Flick destacó el rendimiento de Tunkara, Goren y Xavi Espart, quienes aprovecharon los entrenamientos y los partidos de preparación para mostrarse.

“Tunkara y Goren me han sorprendido mucho en este stage. Tienen una gran calidad y la están demostrando”, afirmó el entrenador, quien también dedicó palabras especiales a Espart. “Xavi Espart, tanto en los partidos como en los entrenamientos, ha dejado claro que es un futbolista de nivel top”, agregó. Flick también valoró el crecimiento de Héctor Fort tras su cesión al Elche y aseguró que el defensor se encuentra comprometido con el proyecto.

El técnico alemán consideró que el equipo debe mantener la exigencia después de los títulos conseguidos durante la campaña anterior. A su juicio, los jugadores que conocen el camino hacia el éxito no pueden reducir el nivel de trabajo ni concentración.

“Los campeones nunca paran. Saben cómo ganar títulos. Este título tiene que darles más confianza. Saben que cuando trabajas duro y te mantienes concentrado cada día, al final se convierte en algo especial”, declaró.

Respecto a Alejandro Balde, el entrenador explicó que el lateral progresa de manera favorable y podría estar disponible para el siguiente compromiso. También habló sobre Bisiwu, quien apenas acumula algunos entrenamientos con el grupo.

“Llegó hace poco. Lleva pocos entrenamientos con nosotros. Tiene velocidad y el plan es que se entrene con nosotros”, concluyó Flick, quien afrontará las próximas semanas a la espera de que el Barcelona defina los últimos movimientos de su plantilla.

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