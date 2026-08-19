Carles Puyol respalda que LaLiga lleve partidos oficiales a Estados Unidos

Publicado por Redacción Claro Sports

Carles Puyol respaldó la posibilidad de llevar partidos oficiales de LaLiga a Estados Unidos, siempre que exista acuerdo entre los clubes involucrados

¿LaLiga fuera de España? Puyol avala jugar partidos oficiales en Estados Unidos
Puyol avala jugar partidos oficiales en Estados Unidos. Imago 7/Reuters

Carles Puyol se mostró a favor de que algunos partidos oficiales de LaLiga se disputen en Estados Unidos, siempre que la decisión cuente con el respaldo de los clubes participantes. El exdefensa del Barcelona consideró que este tipo de iniciativas pueden ayudar a acercar el fútbol español a nuevos públicos y ampliar su presencia internacional.

El histórico capitán azulgrana también destacó el crecimiento del interés por el fútbol en territorio estadounidense y la importancia comercial que representa ese mercado. Para Puyol, si las instituciones están de acuerdo y la organización encuentra las condiciones adecuadas, jugar fuera de España puede ser una alternativa válida para seguir impulsando la liga a nivel global. LEE LA NOTA COMPLETA

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