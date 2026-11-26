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Costa Rica Brasil, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Costa Rica llega última a la jornada 3 del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 y todavía puede terminar segunda de su grupo. Para conseguirlo, la Sele tendrá que vencer a Brasil, ya clasificado a dieciseisavos, y esperar que la favorezca el resultado entre Irlanda y Tanzania. Ambos partidos se jugarán este viernes 27 de noviembre a las 8:00 am., hora de Costa Rica. El duelo de la Tricolor se podrá seguir por Teletica Canal 7.2 y TDMAX.

La selección de Randall Azofeifa consiguió sus dos goles del torneo en el arranque del debut: Jefrey Urbina abrió el marcador ante Tanzania y Jorshuad Pilarte puso el 2-0 de tiro libre. La ventaja se esfumó con el doblete de Faraji Kayanda y aquel empate 2-2 dejó a los ticos con un punto que no pudieron ampliar frente a Irlanda. La derrota por 2-0 en la segunda fecha los dejó cuartos, por debajo de Tanzania por diferencia de goles.

Brasil ya tiene su boleto a dieciseisavos, aunque sus dos triunfos se resolvieron por un solo gol. Rodrigo Júnior y Eduardo Conceição marcaron en el 2-1 sobre Irlanda, mientras que el lateral Richard Wendel decidió el 1-0 ante Tanzania con una volea. El autor de ese último tanto será la baja brasileña frente a Costa Rica: Wendel se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Costa Rica vs Brasil del Mundial sub 17 Qatar 2026

Costa Rica jugará contra Brasil el viernes 27 de noviembre a las 8:00, hora de Costa Rica, en la cancha 5 del complejo Aspire Zone de Doha. En territorio costarricense, el partido se podrá ver por televisión en Teletica Canal 7.2 y por internet en TDMAX.

Alineaciones probables: así juega Costa Rica en la jornada 3 del Mundial sub 17

Randall Azofeifa podría mantener el 4-2-3-1 que utilizó ante República de Irlanda. Dos nombres importantes para el ataque tico son Jefrey Urbina y Jorshuad Pilarte: el primero abrió el marcador ante Tanzania con un disparo desde fuera del área y el segundo amplió la ventaja de tiro libre. Brasil sí tendrá que modificar su defensa: el lateral izquierdo Richard Wendel, autor del gol que venció a Tanzania, está suspendido por acumulación de amarillas.

Costa Rica: Fabián Araya; Paul Jimenez, Thiago Cordero, Ian Badilla, Brayan Calderón; Yordi Alfaro; Akenai Samuels, Jefrey Urbina, Jorshuad Pilarte, Paul González; y Ethan Barley. DT: Randall Azofeifa.

Brasil: Werneck; Marcos Pesseti, Daniel, Breno Sales, Samuel Rodrigues; Eduardo Pape, Leonardo Cerci; Kaue Furquim, Lucca Caramico, Eduardo Conceicao; y Rodrigo Junior. DT: Dudu Patetuci.

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Antecedentes del Costa Rica vs Brasil y últimos resultados

Los antecedentes más recientes de la categoría son dos amistosos disputados en Brasil en agosto de 2025: la selección brasileña ganó 4-0 en Itajaí y 7-1 en Florianópolis.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 3 en el Mundial sub 17?

Brasil es favorito, con dos triunfos y apenas un gol recibido. Hay un detalle a favor de Costa Rica: con la clasificación asegurada, el técnico brasileño Carlos Eduardo Patetuci adelantó que podría cambiar jugadores y probar combinaciones. Aun con esa posibilidad, el pronóstico de la inteligencia artificial es Costa Rica 0-2 Brasil.

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