El conjunto merengue busca mantenerse en la pelea por el liderato del fútbol español tras golear al PSV Eindhoven en la Champions League

Real Madrid vs Alavés, ¿cuándo es el partido? | Claro Sports

Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan este sábado 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga 2026-2027. El encuentro comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en vivo a través de Sky Sports y en el minuto a minuto de Claro Sports. Los dirigidos por José Mourinho buscarán mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato español ante un conjunto visitante que llega después de conseguir una victoria en su último compromiso.

El Real Madrid ocupa el segundo lugar de LaLiga con 33 puntos, producto de 11 victorias y dos derrotas en 13 jornadas, a tres unidades del Barcelona, que encabeza la clasificación con 36. Los merengues vienen de remontar y vencer 2-1 al Celta de Vigo, con goles de Jude Bellingham y Carlos Espí. En la Champions League, el equipo de Mourinho es líder de la fase de liga con 15 puntos de 15 posibles, luego de golear 5-1 al PSV Eindhoven, con un doblete de Kylian Mbappé y anotaciones de Federico Valverde, Bellingham y Vinícius Júnior.

Por su parte, el Deportivo Alavés se presenta en el noveno puesto de la clasificación con 16 puntos, después de cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. El conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores acumula 18 goles a favor y 18 en contra, y llega después de vencer 3-1 al Deportivo La Coruña. Previamente había empatado sin goles frente al Sevilla y perdido 6-1 contra el Barcelona. Los visitantes intentarán conseguir su primera victoria fuera de casa de la temporada ante un Real Madrid que ha ganado sus seis compromisos como local en LaLiga.

🔋🏃💨 https://t.co/vrKuHe57fg — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2026

¿Horario y dónde ver Real Madrid vs Alavés el partido de la jornada 14 de LaLiga 2026?

El partido entre Real Madrid y Alavés se disputará el sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas de México, equivalentes a las 21:00 horas de España. La transmisión para territorio mexicano estará disponible mediante Sky Sports, mientras que online se podrá seguir a través del minuto a minuto de Claro Sports. El encuentro se celebrará en el Santiago Bernabéu y será uno de los compromisos de la jornada 14 del campeonato español.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Alavés

José Mourinho podría mantener a Kylian Mbappé como referencia ofensiva, acompañado por Arda Güler y Yan Diomande, mientras que Jude Bellingham y Bernardo Silva aparecen como opciones en el mediocampo. Por el lado del Alavés, Lucas Boyé y Toni Martínez apuntan a integrar la delantera. Estas son las alineaciones probables para el encuentro, a la espera de las decisiones definitivas de ambos entrenadores.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham; Arda Güler, Yan Diomande y Kylian Mbappé

Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Castro, Abde Rebbach; Ander Guevara, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Toni Martínez y Lucas Boyé.

El conjunto blanco tendrá que administrar las cargas físicas después de su participación europea, aunque Mbappé, Bellingham y Vinícius Júnior se mantienen entre las principales alternativas ofensivas. En el caso del Alavés, la prioridad será contener los ataques locales y aprovechar sus oportunidades al contragolpe. Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del inicio del partido.

Hace 26 años hicimos historia en el Bernabéu 🤯 pic.twitter.com/FsQzvTS7jd — Deportivo Alavés (@Alaves) November 26, 2026

Antecedentes y últimos resultados del Real Madrid vs Alavés en LaLiga

El historial reciente favorece al Real Madrid, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga contra el Deportivo Alavés, con 13 goles marcados y cinco recibidos. El antecedente más reciente ocurrió el 21 de abril de 2026, cuando los merengues se impusieron 2-1 en el Santiago Bernabéu. Además, el conjunto visitante no consigue derrotar a los blancos desde noviembre de 2020, cuando obtuvo una victoria por 2-1. Últimos cinco resultados entre Real Madrid y Alavés:

21 de abril de 2026: Real Madrid 2-1 Alavés.

Real Madrid 2-1 Alavés. 14 de diciembre de 2025: Alavés 1-2 Real Madrid.

Alavés 1-2 Real Madrid. 13 de abril de 2025: Alavés 0-1 Real Madrid.

Alavés 0-1 Real Madrid. 24 de septiembre de 2024: Real Madrid 3-2 Alavés.

Real Madrid 3-2 Alavés. 14 de mayo de 2024: Real Madrid 5-0 Alavés.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Alavés y cuánto paga?

El Real Madrid parte como favorito para quedarse con los tres puntos, de acuerdo con los momios disponibles en caliente. mx para el partido de la jornada 14. La victoria merengue presenta una cuota de -1000, mientras que el empate se ubica en +810 y el triunfo del Deportivo Alavés alcanza +2100, cifras que reflejan la diferencia de expectativas entre los dos equipos antes del encuentro. Momios del Real Madrid vs Alavés:

Victoria del Real Madrid: -1000

-1000 Empate: +810

+810 Victoria del Deportivo Alavés: +2100

Con estas cuotas, una apuesta de 1,000 pesos al triunfo del Real Madrid generaría una ganancia neta de 100 pesos, más la devolución de lo apostado. En cambio, 100 pesos apostados al empate dejarían una ganancia de 810 pesos, mientras que la victoria del Alavés representaría una ganancia de 2,100 pesos por cada 100 apostados. Los momios son orientativos, pueden modificarse antes del encuentro y no garantizan ninguno de los resultados.