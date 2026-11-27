La Máquina tiene una amplia ventaja rumbo a las semifinales del Apertura 2026, pero una remontada de Pumas en 2020 obliga a los cementeros a no confiarse

La remontada que mantiene alerta a los celestes | Claro Sports

Cruz Azul acaricia las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX después de imponerse por 0-4 al León en el partido de ida de los cuartos de final. El conjunto dirigido por Joel Huiqui consiguió una ventaja de cuatro anotaciones en territorio guanajuatense gracias a un doblete de José Paradela y los goles de Nicolás Ibáñez y Gabriel ‘Toro’ Fernández.

Aunque el resultado parece definitivo, La Máquina cuenta con un antecedente que le obliga a no relajarse. La última ocasión en la que ganó por cuatro goles de diferencia en un partido de ida de Liguilla terminó con una de las eliminaciones más dolorosas en la historia de la institución cementera.

Han transcurrido casi seis años desde que Pumas protagonizó una remontada histórica en las semifinales del torneo Guardianes 2020, cuando consiguió borrar una desventaja de cuatro anotaciones. Si bien las circunstancias son distintas en esta ocasión, aquel episodio representa un recordatorio de que todavía quedan 90 minutos por disputar.

¿Cómo fue la histórica remontada de Pumas ante Cruz Azul en el Guardianes 2020?

El 3 de diciembre de 2020, Cruz Azul goleó 4-0 a Pumas en el Estadio Azteca. Un doblete de Luis Romo, acompañado de las anotaciones de Roberto Alvarado y Rafael Baca, colocó al equipo dirigido por Robert Dante Siboldi a las puertas de la final del fútbol mexicano, en medio de una sequía de 23 años sin conquistar el título de liga.

Sin embargo, tres días después, el panorama cambió por completo en el Estadio Olímpico Universitario. Juan Ignacio Dinenno marcó un doblete y Carlos González anotó el tercer gol antes del descanso. Los dirigidos por Andrés Lillini necesitaron únicamente una primera mitad para colocarse a una anotación de igualar el marcador global.

Cruz Azul recuperó parte del orden defensivo durante el complemento, pero no consiguió marcar el gol que habría complicado las aspiraciones universitarias. En la recta final del encuentro, Juan Pablo Vigón firmó el 4-0 que igualó el marcador global y sentenció la eliminación de La Máquina. Pumas avanzó a la final gracias a su mejor posición en la tabla general, instancia en la que perdió el título precisamente ante León.

¿Qué debe evitar Cruz Azul ante León para no repetir la historia de 2020?

La principal diferencia respecto a aquella eliminatoria radica en el criterio de desempate. Mientras que en 2020 los cementeros finalizaron en la cuarta posición y Pumas en la segunda, Cruz Azul terminó como sublíder del Apertura 2026, por encima del León, que ocupó el séptimo puesto de la clasificación general.

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Esto significa que La Máquina podría perder incluso por cuatro goles de diferencia y conseguir su clasificación. León necesita una victoria por cinco o más anotaciones de diferencia para avanzar a las semifinales, una circunstancia que incrementa el margen de maniobra del conjunto dirigido por Joel Huiqui.

No obstante, evitar un gol tempranero, mantener la intensidad y no renunciar a las posibilidades ofensivas serán aspectos fundamentales para impedir que los esmeraldas recuperen terreno en la eliminatoria. Cruz Azul tendrá la oportunidad de cerrar la serie ante su afición el domingo 29 de noviembre en el Estadio Azteca, con la lección de que una ventaja de cuatro goles no garantiza la clasificación hasta el silbatazo final.