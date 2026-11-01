Barcelona vs Aston Villa en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

El Barcelona recibe al Aston Villa en el Camp Nou con la necesidad de recuperar terreno, mientras los ingleses buscan mantener su paso perfecto

Barcelona vs Aston Villa, horario y dónde ver la Champions | Claro Sports

El Barcelona regresa a la actividad de la UEFA Champions League 2026-27 con un compromiso ante el Aston Villa, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga. El conjunto dirigido por Hansi Flick recibirá a los ingleses este martes 3 de noviembre en el Spotify Camp Nou, donde buscará sumar tres puntos después de su derrota por 4-2 frente al Paris Saint-Germain en la fecha anterior. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que buscan mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación general.

El Aston Villa llega con tres victorias en sus primeros tres compromisos europeos, una racha que lo coloca por delante del conjunto catalán en la tabla. Los dirigidos por Unai Emery intentarán extender su inicio perfecto, mientras que el Barcelona buscará aprovechar su condición de local para recuperar posiciones en una competencia en la que los ocho primeros lugares avanzarán directamente a los octavos de final.

Horario y dónde ver en vivo Barcelona vs Aston Villa en la jornada de la Champions League 2026

El partido entre Barcelona y Aston Villa se disputará el martes 3 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Spotify Camp Nou. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League y comenzará a las 21:00 horas de España.

La transmisión en vivo para México estará disponible por TNT Sports en televisión de paga y HBO Max mediante streaming. Los aficionados también podrán consultar los resultados, goles y principales incidencias del enfrentamiento a través de la cobertura digital de Claro Sports.

Alineaciones probables del Barcelona vs Aston Villa para el partido de Champions League 2026

Hansi Flick buscará mantener una propuesta ofensiva con Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon, mientras que Pedri y Fermín López aparecen entre las opciones para organizar el mediocampo. Por su parte, Unai Emery podría apostar por un equipo con presencia de Boubacar Kamara, John McGinn y Emiliano Buendía, además de jugadores capaces de aprovechar los espacios en las transiciones ofensivas.

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. Aston Villa: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, John McGinn; Emiliano Buendía, Nicolas Jackson, George Hemmings y Gomes da Silva.

Las alineaciones son proyecciones previas al encuentro y están sujetas a modificaciones de acuerdo con las decisiones de ambos entrenadores. Los onces oficiales se conocerán antes del inicio del partido.

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Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona – Aston Villa y cuánto paga?

El Barcelona aparece como favorito en los momios para el partido ante Aston Villa, principalmente por su condición de local y la diferencia que reflejan las cuotas previas. Aunque los ingleses llegan con tres victorias consecutivas en la Champions League, los expertos consideran que el conjunto catalán tiene mayores posibilidades de quedarse con los tres puntos.

De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, la victoria del Barcelona paga -417 en formato americano, el empate +580 y el triunfo del Aston Villa +860. Estas cuotas corresponden al resultado final durante los 90 minutos y pueden cambiar antes del encuentro.

Resultado Momio americano Cuota decimal Victoria del Barcelona -417 1.24 Empate +580 6.80 Victoria del Aston Villa +860 9.60

El Barcelona buscará aprovechar su localía para acercarse a los primeros lugares de la fase de liga, mientras que el Aston Villa intentará mantener su invicto europeo y sumar una cuarta victoria. El desempeño reciente de ambos equipos y las propuestas de Flick y Emery serán factores a considerar en un partido que enfrentará a dos clubes con objetivos importantes en la clasificación.

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