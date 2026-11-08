¡Fermín conquista el Metropolitano! Barcelona remonta al Atlético y firma dominio histórico

El conjunto catalán consiguió su quinta victoria consecutiva como visitante ante los colchoneros para mantener el liderato de LaLiga

Fermín, el conquistador del Metropolitano. | Reuters.

Barcelona convirtió una noche que comenzó con dificultades en una victoria que ya forma parte de su historia. El equipo dirigido por Hansi Flick remontó para imponerse 2-1 al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, durante la jornada 12 de LaLiga 2026-2027, gracias a un doblete de Fermín López. Los azulgranas comenzaron por debajo en el marcador tras el gol de Giuliano Simeone, pero encontraron la respuesta antes del descanso y completaron la remontada en la segunda mitad.

Fermín López se convirtió en el protagonista del encuentro con dos anotaciones, a los minutos 45 y 66, la segunda después de una asistencia de Lamine Yamal. El mediocampista aprovechó las oportunidades de un Barcelona que tuvo dificultades para superar la defensa rojiblanca, pero que consiguió imponer su efectividad frente a un rival que dejó escapar varias ocasiones durante la primera mitad.

La victoria tuvo un significado adicional para el conjunto catalán. Barcelona llegó a cinco triunfos consecutivos en campo del Atlético de Madrid en partidos de LaLiga, una marca que anteriormente solamente habían conseguido Athletic Club y Real Madrid. Además, extendió a seis su racha de victorias como visitante en el inicio de la temporada 2026-2027, resultado que le permite mantenerse en la primera posición del campeonato con 33 puntos.

Atlético de Madrid golpea primero, pero Fermín rescata al Barcelona antes del descanso

El encuentro comenzó con un Atlético de Madrid que buscó aprovechar su condición de local desde los primeros minutos. Julián Álvarez tuvo la primera oportunidad frente a Joan García, pero el guardameta del Barcelona consiguió evitar la anotación. La presión rojiblanca continuó y, al minuto 6, Marc Pubill conectó un remate de cabeza que se estrelló en el travesaño. Dos minutos después, Pedri respondió con un disparo que también golpeó el larguero de la portería defendida por Jan Oblak.

La insistencia del Atlético encontró recompensa al minuto 10. Julián Álvarez recibió el balón y envió una asistencia para Giuliano Simeone, quien apareció dentro del área para definir y colocar el 1-0. El gol permitió a los dirigidos por Diego Simeone tomar el control del marcador y obligó al Barcelona a adelantar sus líneas en busca de una reacción.

Los azulgranas intentaron responder con las intervenciones de Lamine Yamal, Pedri y Fermín López, aunque encontraron dificultades para superar el bloque defensivo del Atlético. Al minuto 16, Yamal desbordó por la banda y habilitó a Fermín, cuyo disparo fue bloqueado por la defensa local. El conjunto rojiblanco cerró los espacios y apostó por conservar la ventaja, mientras el Barcelona acumuló posesiones sin conseguir profundidad en los últimos metros.

El Atlético también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Al minuto 27, un error de João Cancelo permitió que Giuliano Simeone recuperara el balón y habilitara a Julián Álvarez, quien sacó un remate que Joan García logró controlar. Sin embargo, el equipo de Simeone no consiguió transformar sus aproximaciones en una segunda anotación.

Cuando parecía que los locales se marcharían al descanso con la ventaja, Fermín López apareció al minuto 45 para igualar el marcador. Pedri participó en la construcción de la jugada y el mediocampista español recibió la pelota dentro del área para superar a Oblak. El 1-1 modificó el escenario del encuentro justo antes del medio tiempo, después de una primera parte en la que ambos equipos habían generado oportunidades para marcar.

Lamine Yamal y Fermín López construyen la remontada del Barcelona

El Barcelona comenzó la segunda mitad con la intención de aprovechar el empate conseguido antes del descanso. Los dirigidos por Hansi Flick adelantaron sus líneas y buscaron presionar la salida del Atlético, aunque las faltas y la falta de precisión impidieron que sus primeras aproximaciones terminaran en situaciones claras de gol.

El Atlético respondió con una oportunidad de Julián Álvarez al minuto 55. El delantero argentino consiguió escapar de la defensa y trató de sorprender a Joan García con una vaselina desde fuera del área, pero el balón terminó por encima del travesaño. Minutos después, Pau Cubarsí y Marc Bernal probaron suerte con remates de larga distancia para el Barcelona, sin conseguir inquietar a Oblak.

Los entrenadores también comenzaron a modificar sus alineaciones. Flick recurrió a Frenkie de Jong y Andreas Christensen, mientras Diego Simeone envió al terreno de juego a Alexander Sørloth en sustitución de Lee Kang-in. Los movimientos buscaban modificar el desarrollo de un encuentro que permanecía empatado y en el que ninguno de los equipos conseguía imponer condiciones de manera definitiva.

La jugada que decidió el partido llegó al minuto 66. Lamine Yamal encontró un espacio en la defensa del Atlético de Madrid y envió un pase para la llegada de Fermín López, quien definió de primera intención y venció nuevamente a Jan Oblak. El mediocampista completó su doblete y puso el 2-1 a favor del Barcelona, que por primera vez en la noche se encontraba por delante en el marcador.

Después de la remontada, el Atlético intentó modificar su postura, pero comenzó a perder presencia ofensiva. Simeone replegó a sus jugadores por momentos y su equipo tuvo dificultades para recuperar el balón, mientras Barcelona apostó por conservar la posesión y reducir las oportunidades del rival. Flick realizó otros dos movimientos al minuto 74, con los ingresos de Gavi y Eric García por Marc Bernal y Fermín López.

El conjunto catalán mantuvo la iniciativa durante el cierre. Lamine Yamal estuvo cerca de conectar un servicio dentro del área al minuto 83, mientras el Atlético no encontraba espacios para generar una ocasión que le permitiera igualar el encuentro. Los cuatro minutos de compensación tampoco fueron suficientes para modificar el resultado y Barcelona aseguró una victoria que lo mantiene en la cima de LaLiga.

Barcelona consigue su quinta victoria consecutiva en casa del Atlético de Madrid

La victoria representa un registro histórico para el conjunto azulgrana, que alcanzó cinco triunfos consecutivos como visitante frente al Atlético de Madrid en LaLiga. La racha comenzó con el 1-0 de la temporada 2022-2023, continuó con el 3-0 de la campaña 2023-2024 y el 4-2 de la 2024-2025, antes del 2-1 conseguido durante la temporada 2025-2026.

Con el nuevo triunfo por 2-1, Barcelona se convirtió en el tercer equipo que consigue cinco victorias consecutivas en campo del Atlético de Madrid dentro de la Primera División española. El Athletic Club alcanzó esa cantidad en 1955, mientras el Real Madrid estableció una racha de seis triunfos que llegó hasta 2013.

La marca cobra relevancia por los antecedentes recientes entre ambos clubes. Aunque el Atlético consiguió eliminar al Barcelona en dos enfrentamientos durante 2026, el equipo catalán ha logrado mantener su dominio en las visitas correspondientes al campeonato de Liga, donde el Metropolitano se ha convertido en un escenario favorable para los azulgranas.

Además, el conjunto de Hansi Flick alcanzó seis victorias consecutivas como visitante en el inicio de LaLiga 2026-2027, una cifra que iguala los arranques de las temporadas 2010-2011 y 2012-2013. En ambas campañas, Barcelona terminó por conquistar el campeonato español.

La remontada también representa un resultado importante en la clasificación. Barcelona llegó a la jornada 12 con 30 puntos, apenas dos por encima del Atlético de Madrid, que acumulaba 28. Con su victoria, los azulgranas alcanzaron 33 unidades y ampliaron a cinco puntos su diferencia sobre el conjunto rojiblanco, que perdió la oportunidad de arrebatarle el liderato.

El Metropolitano volvió a ser escenario de una victoria del Barcelona y Fermín López fue el responsable de inclinar la balanza. El Atlético comenzó con ventaja, generó ocasiones y obligó al equipo de Flick a disputar buena parte del encuentro por detrás en el marcador. Sin embargo, los dos goles del mediocampista le permitieron a los visitantes completar la remontada, extender su racha fuera de casa y sumar un triunfo que también se incorpora a los registros históricos de LaLiga.