Checo Pérez exige soluciones a Cadillac tras repetir problema en pits durante el GP de Brasil

El mexicano avanzó desde el fondo de la parrilla, terminó 18 y señaló una nueva parada lenta que condicionó su carrera en Interlagos

Checo Pérez durante el GP de Brasil 2026 | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 18 del Gran Premio de Brasil 2026, después de arrancar desde el último lugar y recuperar posiciones durante una carrera marcada por condiciones cambiantes en Interlagos. El mexicano destacó el ritmo mostrado por Cadillac tanto sobre pista mojada como en seco, aunque volvió a señalar problemas durante una detención en boxes.

Pérez consiguió avanzar hasta colocarse en la posición 17 durante distintos momentos de la competencia y se involucró en peleas con autos como el Williams de Carlos Sainz y el Haas de Oliver Bearman. El tapatío terminó por delante de Sainz y del brasileño Rafael Câmara, mientras Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, no pudo tomar la salida.

Al término de la carrera, Checo explicó que el rendimiento del monoplaza le permitió competir con otros autos, pero una parada lenta redujo sus posibilidades de avanzar más posiciones. “Sí, fue una carrera muy prometedora. Creo que tuvimos un ritmo muy fuerte en condiciones muy difíciles, en la lluvia, en lo seco y al final. Tuvimos también buenas decisiones estratégicas por parte del equipo. Desafortunadamente, tuvimos una parada muy lenta; creo que sin eso habríamos podido terminar aún más adelante y estar en la pelea con otros autos”, explicó el tapatío.

El problema cobró relevancia porque Pérez ya había sufrido una situación similar una semana antes durante el Gran Premio de México. El piloto de Cadillac consideró necesario revisar las herramientas y los procesos utilizados durante las detenciones para evitar que el mismo inconveniente se repita en las carreras restantes del calendario.

“Sí, los pasé en el arranque y estaba en la pelea con ellos, con Carlos, con Bearman. Pero desafortunadamente tuvimos una parada muy lenta. Otra vez el mismo problema de México. Así que es algo en lo que necesitamos trabajar extremadamente duro como equipo para asegurarnos de reparar nuestras herramientas”, señaló Pérez sobre el incidente que volvió a afectar su avance.

El mexicano insistió en la necesidad de eliminar los contratiempos operativos para afrontar las últimas carreras del año. “Exactamente. Necesitamos solucionar absolutamente todo y con suerte podremos tener un final de temporada mucho más fuerte”, concluyó el mexicano después de una jornada en la que Cadillac volvió a quedarse sin puntos.

Checo Pérez intercambia camisetas con Cafú antes del GP de Brasil

Antes de la actividad en Interlagos, Checo Pérez convivió con Cafú, campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002. Cadillac compartió imágenes del encuentro entre ambos, en las que el piloto mexicano y el exfutbolista brasileño aparecen saludándose e intercambiando camisetas.

Pérez recibió una playera de la selección brasileña firmada por el histórico lateral derecho, mientras Cafú también recibió una prenda del mexicano. La escudería publicó el encuentro en sus redes sociales con el mensaje: “El crossover que sabíamos que necesitábamos. Bienvenido al paddock, Cafú”.