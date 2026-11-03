Jesús de Miguel Alameda: otros casos de futbolistas que murieron tras incidentes durante partidos

La muerte de Jesús de Miguel recuerda otros episodios que conmocionaron al fútbol mundial, desde accidentes en la cancha hasta problemas cardíacos

Futbolistas que murieron tras incidentes en la cancha | Reuters | AFP

El fútbol español está de luto por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife, quien perdió la vida este martes 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, después de sufrir un fuerte impacto en el pecho durante el encuentro ante el FC Andorra.. El futbolista recibió un golpe de la rodilla del guardameta Jesús Owono cuando ambos disputaban un balón dividido en los últimos minutos del compromiso.

De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue atendido por los servicios médicos sobre el terreno de juego antes de ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Aunque inicialmente pudo ser reanimado, su estado neurológico empeoró durante la madrugada y el conjunto tinerfeño confirmó su fallecimiento a las 8:00 horas del martes.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Hasta el momento, no se ha comunicado un diagnóstico médico definitivo que permita precisar el mecanismo exacto de su muerte.

La pérdida del atacante ha provocado numerosas muestras de solidaridad en el fútbol internacional y recuerda otros episodios dolorosos que han marcado la historia de este deporte. A lo largo de las décadas, distintos futbolistas han fallecido como consecuencia de accidentes, lesiones o emergencias médicas sufridas durante partidos. Estos son algunos de los antecedentes más recordados.

John Thomson (Celtic, 1931)

El 5 de septiembre de 1931, el fútbol escocés vivió una de sus jornadas más tristes durante el clásico entre Celtic y Rangers, disputado en Ibrox. John Thomson, guardameta de 22 años, se lanzó a los pies del delantero Sam English para intentar impedir un remate, pero su cabeza impactó contra la rodilla del atacante. El portero sufrió una grave fractura de cráneo y perdió el conocimiento sobre el terreno de juego.

Thomson fue trasladado al Victoria Infirmary de Glasgow, donde falleció aquella misma noche sin recuperar la consciencia. Su muerte conmocionó a Escocia y provocó numerosas muestras de afecto hacia su familia. El Celtic mantiene vivo su recuerdo como uno de los grandes símbolos de su historia, tanto por su trayectoria deportiva como por el cariño que recibió de los aficionados.

Marc-Vivien Foé (Camerún, 2003)

Foé murió en las semifinales de la Copa Confederaciones 2003 | PIERRE ANDRIEU / AFP

El 26 de junio de 2003, Marc-Vivien Foé disputaba con Camerún la semifinal de la Copa Confederaciones frente a Colombia, en Lyon, Francia. Durante el segundo tiempo, el mediocampista de 28 años se desplomó sobre el césped sin haber tenido contacto con otro futbolista. Los servicios médicos acudieron inmediatamente para intentar reanimarlo, pero los esfuerzos no fueron suficientes y se confirmó su fallecimiento.

Los estudios posteriores determinaron que el internacional camerunés presentaba una enfermedad cardíaca que no había sido diagnosticada previamente. La pérdida de Foé conmocionó al fútbol mundial y motivó distintos homenajes durante el resto del torneo. Sus compañeros decidieron disputar la final frente a Francia en su memoria y el número 17, que utilizaba con su selección, quedó asociado para siempre a su recuerdo.

Danny Ortiz (Municipal, 2004)

El fútbol guatemalteco sufrió una pérdida dolorosa el 29 de febrero de 2004, durante el clásico entre Comunicaciones y Municipal. Josué Danny Ortiz, portero del conjunto escarlata, recibió un fuerte impacto en el pecho al chocar con el futbolista Mario Rodríguez durante una acción dentro del área. El guardameta necesitó atención médica y posteriormente fue trasladado a un hospital.

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Ortiz falleció horas después, a los 27 años, como consecuencia de una lesión en el pericardio, la membrana que rodea el corazón. Su muerte dejó una profunda huella en el fútbol de Guatemala, donde había desarrollado su carrera como uno de los porteros más reconocidos de la competición. En su memoria, el reconocimiento que la Liga Nacional entrega a los guardametas menos goleados de cada torneo lleva su nombre.

Miklós Fehér (Benfica, 2004)

El 25 de enero de 2004, el delantero húngaro Miklós Fehér participaba en el partido entre Vitória de Guimarães y Benfica, correspondiente a la liga portuguesa. En los últimos minutos del encuentro, después de recibir una tarjeta amarilla, el futbolista de 24 años se inclinó hacia delante y terminó desplomándose sobre el césped. Los cuerpos médicos de ambos equipos acudieron para auxiliarlo y posteriormente fue trasladado a un hospital.

Fehér sufrió una parada cardíaca y falleció durante las primeras horas del 26 de enero. Su muerte provocó una profunda conmoción en Portugal y Hungría, países en los que había desarrollado su carrera profesional e internacional. Benfica organizó distintos homenajes para recordar al delantero, cuya camiseta con el número 29 fue retirada por el club como muestra de respeto a su memoria.

Antonio Puerta (Sevilla, 2007)

Sevilla disputa el Trofeo Antonio Puerta anualmente | CRISTINA QUICLER / AFP

El 25 de agosto de 2007, Antonio Puerta disputaba con el Sevilla el encuentro frente al Getafe en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán cuando sufrió un desvanecimiento durante la primera mitad. El futbolista español, de 22 años, recibió asistencia médica y consiguió recuperar la consciencia, hasta el punto de abandonar el terreno de juego por su propio pie. Sin embargo, posteriormente sufrió nuevas paradas cardiorrespiratorias y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Puerta permaneció ingresado durante tres días y falleció el 28 de agosto. Los informes médicos señalaron una arritmia ventricular relacionada con una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Su pérdida tuvo un impacto enorme en el fútbol español, especialmente entre los aficionados sevillistas, que mantienen vivo su recuerdo. El jugador había sido protagonista de una de las etapas más exitosas del club andaluz, incluida su participación en la conquista de títulos europeos.

Hrvoje Ćustić (NK Zadar, 2008)

El 29 de marzo de 2008, Hrvoje Ćustić disputaba un partido de la primera división croata entre el NK Zadar y el Cibalia cuando sufrió un grave accidente cerca de la línea lateral. Después de disputar un balón con un adversario, el futbolista perdió el equilibrio y su cabeza impactó contra un muro de hormigón situado fuera de los límites del terreno de juego. El golpe le provocó lesiones craneales de consideración.

El jugador, de 24 años, fue trasladado a un hospital y permaneció bajo cuidados intensivos, pero su estado se deterioró y falleció el 3 de abril. La Federación Croata de Fútbol y los clubes del país expresaron su pesar por la pérdida, mientras que los partidos de la primera división programados para aquel fin de semana fueron aplazados. Su caso también puso de manifiesto la importancia de mantener condiciones de seguridad adecuadas alrededor de los terrenos de juego.

Juan Izquierdo (Nacional de Uruguay, 2024)

El 22 de agosto de 2024, Juan Manuel Izquierdo disputaba con Nacional de Uruguay el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a São Paulo, en el estadio Morumbi de Brasil. Durante los últimos minutos del encuentro, el defensor de 27 años se desplomó sin contacto con ningún rival y necesitó atención médica inmediata. Fue retirado en ambulancia y trasladado al Hospital Albert Einstein, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos.

El futbolista falleció el 27 de agosto, cinco días después de aquel episodio. Según el parte médico del hospital, su muerte se produjo por daño cerebral irreversible tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia cardíaca. La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad de clubes, jugadores y federaciones de Sudamérica. Nacional y el fútbol uruguayo despidieron a Izquierdo con homenajes que reflejaron el profundo impacto de su pérdida.