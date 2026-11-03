Colombia vuelve a ser sede del Sudamericano sub 20 Masculino: cuándo se juega y sedes del torneo

El país ya sabe lo que significa albergar una cita futbolística de esta envergadura. El antecedente más reciente fue en el 2023 entre Cali y Bogotá.

Sudamericano Masculino Sub 20, 2023/ FCF.

La CONMEBOL sorprendió a propios y extraños en las últimas horas, tras confirmar que Colombia será la sede del próximo Sudamericano sub 20 Masculino. El certamen juvenil reúne a los 10 países de la región: Argentina. Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Perú y Chile en pro de encontrar los clasificados a la próxima cita mundialista de la categoría, en Azerbaiyán y Uzbekistán del 2027.

Colombia será el país anfitrión de la CONMEBOL #Sub20 2027 del 22 de enero al 7 de febrero ✍️ℹ️https://t.co/k020kjMCVI — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) November 3, 2026

¿Cuándo se juega el Sudamericano sub 20 Masculino y cuáles serán las sedes?

El certamen se disputará del 22 de enero al 7 de febrero de 2027. Los diferentes equipos se están preparando por estos meses para la disputa del torneo, precisamente Colombia publicó este lunes 2 de noviembre la convocatoria para microciclo y también encarará un campeonato amistoso en Estados Unidos para llegar de la mejor manera a la cita.

Hasta el momento no se han confirmado las sedes que albergarán este importante campeonato sudamericano. Ciudades principales como Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá, además del Eje Cafetero, que en ocasiones anteriores ya ha albergado la cita y siempre se ha comportado a la altura de lo que se juega, se encuentran entre las mejores postuladas para oficiar como local.

¿Cuál es el formato, cuántos cupos entregará el Sudamericano sub 20 Masculino y dónde se jugará el próximo Mundial?

Fase de grupos:

10 selecciones participantes.

2 grupos, cada casillero de a 5 selecciones.

Todos contra todos en el grupo.

Avanzan a la siguiente ronda los 3 primeros de cada grupo, finalizada la fase de grupos, es decir 6 selecciones en total.

Hexagonal final:

Todas las selecciones clasificadas juegan un todos conta todos nuevamente, es decir 5 fechas.

No hay semifinales, ni finales, el campeón se definirá con el equipo que en este hexagonal final tenga el mejor rendimiento en puntos, goles a favor y demás ítems de desempate.

En este Sudamericano sub 20 Masculino que se va a jugar en Colombia, se entregarán 4 cupos directos y 1 tiquete más para el repechaje, estos equipos saldrán de los primeros 5 puestos en la tabla de posiciones del hexagonal final. Es decir, 1 solo equipo se marchará con las manos vacías.

El próximo Mundial sub 20 se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán desde el 17 de septiembre al 9 de octubre de 2027. Serán en total 24 selecciones de todo el planeta y el vigente campeón es Marruecos, después de derrotar a Argentina en la final de la edición del 2025 en Santiago de Chile. Campeonato en el cual Colombia fue tercera.

Colombia, sede del Sudamericano sub 20 en 2023

Colombia tiene un antecedente cercano oficiando como local en el Sudamericano sub 20, lo hizo en el 2023 cuando aquel torneo entregó 4 plazas al Mundial de la categoría que se jugó en Argentina en ese mismo año, además de 3 tiquetes a los Juegos Panamericanos de Chile, también en 2023.

En aquella oportunidad el director técnico era Héctor Cárdenas, logró ilusionar al país con jugadores como Gustavo Puerta, Alexis Castillo Manyoma, Jorge Cabezas Hurtado, Luis Marquines, Kevin Mantilla, Miguel Monsalve, Jojhan Torres, Tomás Ángel y muchos más. Finalmente la ‘Tricolor’ culminó con un decoroso tercer puesto, tras vencer a Venezuela en El Campín y el campeón fue Brasil al derrotar a Uruguay, también en el ‘Coloso de la 57’.

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