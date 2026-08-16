Barcelona golea al Basel con estrenos goleadores de Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu

El conjunto de Hansi Flick gana 5-2 en Suiza; Karim Adeyemi marca su primer gol como blaugrana y Jesse Bisiwu firma un doblete en dos minutos

Barcelona se prepara para el inicio de la temporada en LaLiga | Reuters

Barcelona cerró con victoria su amistoso de pretemporada ante el Basel al imponerse 5-2 este domingo en el St. Jakob-Park de Basilea. El equipo dirigido por Hansi Flick tuvo como protagonistas a dos de sus nuevas incorporaciones, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, quienes estrenaron su cuenta goleadora con el conjunto blaugrana durante la preparación para la temporada 2026-27.

Adeyemi abrió el marcador al minuto 33 después de una acción iniciada por el sector izquierdo. Raphinha recibió un balón en profundidad y envió un centro raso hacia el área, donde el atacante alemán controló, amagó hacia su izquierda, recortó al centro y sacó un disparo de zurda, fuerte y pegado al césped, para conseguir el 0-1 y su primera anotación con la camiseta del Barcelona.

Basel respondió antes del descanso. Al minuto 43, Jean Doucoure aprovechó un rebote dentro del área después de un ataque por la banda izquierda. La defensa del Barcelona intentó despejar el servicio, pero el balón quedó a disposición del futbolista local, quien definió con un disparo cruzado de derecha para establecer el 1-1.

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El conjunto catalán recuperó la ventaja apenas comenzada la segunda mitad. Al minuto 49, una jugada por izquierda terminó con un centro raso que fue desviado por un defensor y se elevó hasta el segundo poste. Hamza Abdelkarim siguió la trayectoria del balón y remató con la pierna izquierda para colocar el 1-2.

Lamine Yamal amplió la diferencia al minuto 81 desde el punto penal. El atacante ejecutó con la pierna izquierda, pegado al poste, y engañó al guardameta para marcar el 1-3. Basel recibió también una pena máxima tres minutos después, luego de una falta de Brian Fariñas dentro del área, y Kazeem Olaigbe convirtió el cobro para acercar nuevamente a los locales con el 2-3.

Jesse Bisiwu apareció en los minutos finales para sentenciar el encuentro. Al 89, el futbolista de 18 años recibió de espaldas a la portería, giró, amagó con la derecha y posteriormente sacó un disparo al ángulo para conseguir su primer gol con el Barcelona. Dos minutos después, Lamine Yamal aprovechó un error en la salida del Basel y envió una diagonal para que Bisiwu empujara el balón con la portería abierta y completara su doblete para el 2-5 definitivo.

Adeyemi terminó el encuentro con un gol y una asistencia, mientras Bisiwu consiguió dos anotaciones en apenas dos minutos. Lamine Yamal también participó directamente en el marcador con un penalti convertido y la asistencia para el segundo tanto del juvenil, en un partido en el que Flick también dio minutos a futbolistas como Pau Cubarsí y Anthony Gordon dentro de las pruebas de pretemporada.

Barcelona continuará su preparación el próximo 19 de agosto frente al Al Ahly en el Trofeo Joan Gamper, último compromiso señalado antes del comienzo de la actividad oficial en LaLiga.

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