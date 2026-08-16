Guillermo Thomas Silva conquista el Arctic Race of Norway 2026 para Uruguay

El ciclista sudamericano fue tercero en la última etapa y conservó 14 segundos de ventaja sobre Lennert Van Eetvelt para quedarse con el título

Guillermo Silva conquista el Arctic Race of Norway. | Captura Claro Sports

Guillermo Thomas Silva Coussan se proclamó campeón del Arctic Race of Norway 2026 después de completar los 698.9 kilómetros de la competencia con un tiempo acumulado de 15 horas, 34 minutos y 12 segundos. El ciclista uruguayo del XDS Astana Team llegó tercero en la cuarta y última etapa para conservar el liderato que había tomado un día antes en Storheia.

Silva cerró la carrera con 14 segundos de ventaja sobre Lennert Van Eetvelt, del Lotto Intermarché, mientras Alessandro Pinarello, del NSN Cycling Team, terminó tercero de la clasificación general a 25 segundos. Félix Engelhardt y Sebastián Berwick completaron los primeros cinco lugares.

El título se decidió este domingo 16 de agosto en la etapa de 190.5 kilómetros entre Sortland y Narvik. Cedrik Bakke Christophersen, del Unibet Rose Rockets, se quedó con la victoria de la jornada en 4:03:06; Ludovico Crescioli fue segundo y Silva cruzó la meta en la tercera posición, resultado suficiente para asegurar el primer puesto de la general.

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El resultado también colocó a Uruguay dentro de la historia de una carrera que celebró su edición número 13. Antes de la jornada final, Silva ya se había convertido en el primer ciclista sudamericano en ganar una etapa del Arctic Race of Norway y en vestir el maillot de líder. Con el resultado de Narvik convirtió ese liderato en el título de la edición 2026.

Guillermo Thomas Silva defendió el maillot amarillo en Narvik

Silva llegó al último día con la responsabilidad de controlar a sus rivales por la clasificación. La etapa tenía 190.5 kilómetros y representaba la última oportunidad para que Van Eetvelt, Pinarello y el resto de los aspirantes redujeran las diferencias antes de la meta en Narvik.

El uruguayo respondió con un tercer lugar. Christophersen se llevó la etapa, Crescioli terminó segundo y Silva entró inmediatamente detrás de ellos, lo que además le permitió recibir cuatro segundos de bonificación por su posición en la meta. La clasificación oficial registra 20 segundos de bonificación acumulados para el corredor del XDS Astana a lo largo de toda la prueba.

Van Eetvelt concluyó cuarto en la última jornada y no consiguió descontar el tiempo suficiente. Al término de los cuatro días de competencia, el belga quedó a 14 segundos del campeón, mientras Pinarello se ubicó a 25. Engelhardt terminó a 35 segundos y Berwick a 36.

El desenlace confirmó el trabajo que Silva había hecho en la tercera etapa, punto en el que cambió la clasificación. El corredor uruguayo pasó de aspirante al título a líder antes de la jornada que llevó al pelotón hacia Narvik.

La etapa de Storheia puso a Silva al frente del Arctic Race of Norway

El movimiento que marcó la carrera ocurrió el sábado 15 de agosto en los 146.5 kilómetros entre Stokmarknes y la cima de Storheia. La subida final tenía 3.5 kilómetros con una pendiente media de 11.8 por ciento, de acuerdo con la organización.

Lennert Van Eetvelt lanzó su ataque en los últimos 500 metros, pero Silva respondió cuando faltaban aproximadamente 300 metros para la línea. El uruguayo superó al belga y ganó la etapa con un registro de 3:29:11. Van Eetvelt recibió el mismo tiempo, mientras Pinarello quedó nueve segundos atrás.

Ese triunfo le permitió colocarse al frente de la general. Silva cerró la tercera jornada con 11:31:07, diez segundos por delante de Van Eetvelt y 21 sobre Pinarello. La diferencia cambió tras las bonificaciones de la última etapa y terminó fijada en 14 segundos.

Después de ganar en Storheia, Silva explicó que esperó su momento durante el ascenso y respondió al ataque de Van Eetvelt en la zona decisiva. También reconoció el trabajo del XDS Astana y señaló que la llegada de la etapa final se adaptaba mejor a sus características.

Clasificación general del Arctic Race of Norway 2026

La clasificación oficial dejó a Guillermo Thomas Silva Coussan en el primer puesto con 15:34:12, después de cuatro etapas y 698.9 kilómetros. Van Eetvelt y Pinarello ocuparon los otros dos lugares del podio.

Pos. Ciclista No. Equipo Tiempo Diferencia 1 Guillermo Thomas Silva Coussan 21 XDS Astana Team 15h 34′ 12” — 2 Lennert Van Eetvelt 61 Lotto Intermarché 15h 34′ 26” +14” 3 Alessandro Pinarello 1 NSN Cycling Team 15h 34′ 37” +25” 4 Félix Engelhardt 51 Team Jayco AlUla 15h 34′ 47” +35” 5 Sebastian Berwick 81 Caja Rural-Seguros RGA 15h 34′ 48” +36” 6 Thomas Bonnet 72 TotalEnergies 15h 34′ 51” +39” 7 Wout Poels 96 Unibet Rose Rockets 15h 34′ 52” +40” 8 Cedrik Bakke Christophersen 93 Unibet Rose Rockets 15h 34′ 54” +42” 9 Joris Delbove 71 TotalEnergies 15h 34′ 56” +44” 10 Johannes Kulset 45 Uno-X Mobility 15h 35′ 07” +55” 11 Robbe Dhondt 34 Team Picnic PostNL 15h 35′ 18” +1′ 06” 12 Mark Donovan 13 Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 15h 35′ 25” +1′ 13” 13 Ludovico Crescioli 101 Team Polti VisitMalta 15h 35′ 26” +1′ 14” 14 Kévin Messel 161 Team Ringerike 15h 35′ 36” +1′ 24” 15 Jon Agirre Egaña 122 Euskaltel-Euskadi 15h 35′ 37” +1′ 25” 16 Byron Munton 111 Modern Adventure Pro Cycling 15h 35′ 40” +1′ 28” 17 Gotzon Martín Sanz 125 Euskaltel-Euskadi 15h 35′ 43” +1′ 31” 18 Odd Christian Eiking 91 Unibet Rose Rockets 15h 36′ 02” +1′ 50” 19 Damien Craig Howson 14 Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 15h 36′ 05” +1′ 53” 20 David Louis Sutton 126 Euskaltel-Euskadi 15h 36′ 14” +2′ 02” 21 Xabier Berasategi Garmendia 121 Euskaltel-Euskadi 15h 36′ 18” +2′ 06” 22 Dario Giuliano 102 Team Polti VisitMalta 15h 36′ 25” +2′ 13” 23 Vincent Van Hemelen 134 Team Flanders-Baloise 15h 36′ 27” +2′ 15” 24 Nicolás Alustiza Goenaga 123 Euskaltel-Euskadi 15h 36′ 35” +2′ 23” 25 Joel Nicolau 84 Caja Rural-Seguros RGA 15h 36′ 37” +2′ 25” 26 Georg Rydningen Martinsen 145 Team Drali-Repsol 15h 36′ 38” +2′ 26” 27 Elias Maris 131 Team Flanders-Baloise 15h 36′ 41” +2′ 29” 28 Vilmer Ekman 174 Lucky Sport Cycling Team 15h 36′ 43” +2′ 31” 29 Toralf Rydningen Martinsen 141 Team Drali-Repsol 15h 37′ 01” +2′ 49” 30 Alessandro Covi 53 Team Jayco AlUla 15h 37′ 20” +3′ 08” 31 Michiel Lambrecht 132 Team Flanders-Baloise 15h 37′ 25” +3′ 13” 32 Marco Schrettl 25 XDS Astana Team 15h 37′ 26” +3′ 14” 33 Teodor De Luca 173 Lucky Sport Cycling Team 15h 37′ 34” +3′ 22” 34 Andréa Mifsud 105 Team Polti VisitMalta 15h 37′ 35” +3′ 23” 35 Alex Díaz Álvarez 82 Caja Rural-Seguros RGA 15h 37′ 36” +3′ 24” 36 Alexy Faure Prost 35 Team Picnic PostNL 15h 37′ 36” +3′ 24” 37 Thomas Gachignard 73 TotalEnergies 15h 37′ 43” +3′ 31” 38 Simen Evertsen-Hegreberg 175 Lucky Sport Cycling Team 15h 38′ 05” +3′ 53” 39 Anders Foldager 54 Team Jayco AlUla 15h 38′ 30” +4′ 18” 40 Henrik Teslo Fjellheim 155 Lillehammer CK Continental Team 15h 38′ 37” +4′ 25”

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