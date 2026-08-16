Guillermo Thomas Silva conquista el Arctic Race of Norway 2026 para Uruguay

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

El ciclista sudamericano fue tercero en la última etapa y conservó 14 segundos de ventaja sobre Lennert Van Eetvelt para quedarse con el título

Artic Race Norway | Captura Claro Sports
Guillermo Silva conquista el Arctic Race of Norway. | Captura Claro Sports

Guillermo Thomas Silva Coussan se proclamó campeón del Arctic Race of Norway 2026 después de completar los 698.9 kilómetros de la competencia con un tiempo acumulado de 15 horas, 34 minutos y 12 segundos. El ciclista uruguayo del XDS Astana Team llegó tercero en la cuarta y última etapa para conservar el liderato que había tomado un día antes en Storheia.

Silva cerró la carrera con 14 segundos de ventaja sobre Lennert Van Eetvelt, del Lotto Intermarché, mientras Alessandro Pinarello, del NSN Cycling Team, terminó tercero de la clasificación general a 25 segundos. Félix Engelhardt y Sebastián Berwick completaron los primeros cinco lugares.

El título se decidió este domingo 16 de agosto en la etapa de 190.5 kilómetros entre Sortland y Narvik. Cedrik Bakke Christophersen, del Unibet Rose Rockets, se quedó con la victoria de la jornada en 4:03:06; Ludovico Crescioli fue segundo y Silva cruzó la meta en la tercera posición, resultado suficiente para asegurar el primer puesto de la general.

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El resultado también colocó a Uruguay dentro de la historia de una carrera que celebró su edición número 13. Antes de la jornada final, Silva ya se había convertido en el primer ciclista sudamericano en ganar una etapa del Arctic Race of Norway y en vestir el maillot de líder. Con el resultado de Narvik convirtió ese liderato en el título de la edición 2026.

Guillermo Thomas Silva defendió el maillot amarillo en Narvik

Silva llegó al último día con la responsabilidad de controlar a sus rivales por la clasificación. La etapa tenía 190.5 kilómetros y representaba la última oportunidad para que Van Eetvelt, Pinarello y el resto de los aspirantes redujeran las diferencias antes de la meta en Narvik.

El uruguayo respondió con un tercer lugar. Christophersen se llevó la etapa, Crescioli terminó segundo y Silva entró inmediatamente detrás de ellos, lo que además le permitió recibir cuatro segundos de bonificación por su posición en la meta. La clasificación oficial registra 20 segundos de bonificación acumulados para el corredor del XDS Astana a lo largo de toda la prueba.

Van Eetvelt concluyó cuarto en la última jornada y no consiguió descontar el tiempo suficiente. Al término de los cuatro días de competencia, el belga quedó a 14 segundos del campeón, mientras Pinarello se ubicó a 25. Engelhardt terminó a 35 segundos y Berwick a 36.

El desenlace confirmó el trabajo que Silva había hecho en la tercera etapa, punto en el que cambió la clasificación. El corredor uruguayo pasó de aspirante al título a líder antes de la jornada que llevó al pelotón hacia Narvik.

La etapa de Storheia puso a Silva al frente del Arctic Race of Norway

El movimiento que marcó la carrera ocurrió el sábado 15 de agosto en los 146.5 kilómetros entre Stokmarknes y la cima de Storheia. La subida final tenía 3.5 kilómetros con una pendiente media de 11.8 por ciento, de acuerdo con la organización.

Lennert Van Eetvelt lanzó su ataque en los últimos 500 metros, pero Silva respondió cuando faltaban aproximadamente 300 metros para la línea. El uruguayo superó al belga y ganó la etapa con un registro de 3:29:11. Van Eetvelt recibió el mismo tiempo, mientras Pinarello quedó nueve segundos atrás.

Ese triunfo le permitió colocarse al frente de la general. Silva cerró la tercera jornada con 11:31:07, diez segundos por delante de Van Eetvelt y 21 sobre Pinarello. La diferencia cambió tras las bonificaciones de la última etapa y terminó fijada en 14 segundos.

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Después de ganar en Storheia, Silva explicó que esperó su momento durante el ascenso y respondió al ataque de Van Eetvelt en la zona decisiva. También reconoció el trabajo del XDS Astana y señaló que la llegada de la etapa final se adaptaba mejor a sus características.

Clasificación general del Arctic Race of Norway 2026

La clasificación oficial dejó a Guillermo Thomas Silva Coussan en el primer puesto con 15:34:12, después de cuatro etapas y 698.9 kilómetros. Van Eetvelt y Pinarello ocuparon los otros dos lugares del podio.

Pos.CiclistaNo.EquipoTiempoDiferencia
1Guillermo Thomas Silva Coussan21XDS Astana Team15h 34′ 12”
2Lennert Van Eetvelt61Lotto Intermarché15h 34′ 26”+14”
3Alessandro Pinarello1NSN Cycling Team15h 34′ 37”+25”
4Félix Engelhardt51Team Jayco AlUla15h 34′ 47”+35”
5Sebastian Berwick81Caja Rural-Seguros RGA15h 34′ 48”+36”
6Thomas Bonnet72TotalEnergies15h 34′ 51”+39”
7Wout Poels96Unibet Rose Rockets15h 34′ 52”+40”
8Cedrik Bakke Christophersen93Unibet Rose Rockets15h 34′ 54”+42”
9Joris Delbove71TotalEnergies15h 34′ 56”+44”
10Johannes Kulset45Uno-X Mobility15h 35′ 07”+55”
11Robbe Dhondt34Team Picnic PostNL15h 35′ 18”+1′ 06”
12Mark Donovan13Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team15h 35′ 25”+1′ 13”
13Ludovico Crescioli101Team Polti VisitMalta15h 35′ 26”+1′ 14”
14Kévin Messel161Team Ringerike15h 35′ 36”+1′ 24”
15Jon Agirre Egaña122Euskaltel-Euskadi15h 35′ 37”+1′ 25”
16Byron Munton111Modern Adventure Pro Cycling15h 35′ 40”+1′ 28”
17Gotzon Martín Sanz125Euskaltel-Euskadi15h 35′ 43”+1′ 31”
18Odd Christian Eiking91Unibet Rose Rockets15h 36′ 02”+1′ 50”
19Damien Craig Howson14Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team15h 36′ 05”+1′ 53”
20David Louis Sutton126Euskaltel-Euskadi15h 36′ 14”+2′ 02”
21Xabier Berasategi Garmendia121Euskaltel-Euskadi15h 36′ 18”+2′ 06”
22Dario Giuliano102Team Polti VisitMalta15h 36′ 25”+2′ 13”
23Vincent Van Hemelen134Team Flanders-Baloise15h 36′ 27”+2′ 15”
24Nicolás Alustiza Goenaga123Euskaltel-Euskadi15h 36′ 35”+2′ 23”
25Joel Nicolau84Caja Rural-Seguros RGA15h 36′ 37”+2′ 25”
26Georg Rydningen Martinsen145Team Drali-Repsol15h 36′ 38”+2′ 26”
27Elias Maris131Team Flanders-Baloise15h 36′ 41”+2′ 29”
28Vilmer Ekman174Lucky Sport Cycling Team15h 36′ 43”+2′ 31”
29Toralf Rydningen Martinsen141Team Drali-Repsol15h 37′ 01”+2′ 49”
30Alessandro Covi53Team Jayco AlUla15h 37′ 20”+3′ 08”
31Michiel Lambrecht132Team Flanders-Baloise15h 37′ 25”+3′ 13”
32Marco Schrettl25XDS Astana Team15h 37′ 26”+3′ 14”
33Teodor De Luca173Lucky Sport Cycling Team15h 37′ 34”+3′ 22”
34Andréa Mifsud105Team Polti VisitMalta15h 37′ 35”+3′ 23”
35Alex Díaz Álvarez82Caja Rural-Seguros RGA15h 37′ 36”+3′ 24”
36Alexy Faure Prost35Team Picnic PostNL15h 37′ 36”+3′ 24”
37Thomas Gachignard73TotalEnergies15h 37′ 43”+3′ 31”
38Simen Evertsen-Hegreberg175Lucky Sport Cycling Team15h 38′ 05”+3′ 53”
39Anders Foldager54Team Jayco AlUla15h 38′ 30”+4′ 18”
40Henrik Teslo Fjellheim155Lillehammer CK Continental Team15h 38′ 37”+4′ 25”

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