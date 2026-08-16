Rating Colombia del 15 de agosto de 2026, según CNC: Noticias Caracol domina el escalafón

Sin lugar a dudas los colombianos tienen a su canal preferido, también s demuestra los fines de semana.

Emisión de Noticias Caracol. – @NoticiasCaracol.

Sin lugar a dudas Colombia se ha desbordado en ayudas para las poblaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó. Los medios también hemos cumplido con la labor informativa. Así terminó el rating de este sábado 15 de agosto del 2026.

Rating en Colombia del 15 de agosto de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | Canal Caracol | 10.41%

2. Sábados Felices, parte 1 | Canal Caracol | 7.70%

3. Noticias Caracol MD | Canal Caracol | 7.23%

4. Sábados Felices, parte 2 | Canal Caracol | 5.71%

5. Se dice de mí | Canal Caracol | 5.12%

6. La Red | Canal Caracol | 4.12%

7. Noticias RCN PRM | Canal RCN | 3.68%

8. Retrato hablado | Canal RCN | 3.64%

9. Noticias RCN LT | Canal RCN | 2.82%

10. Noticias RCN MD | Canal RCN | 2.61%

Programación de fútbol para este domingo, 16 de agosto de 2026

09:00 a.m. | Arsenal vs Manchester City | Final Community Shield.

04:00 p.m. | River Plate vs Argentinos Jrs | Liga de Argentina.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

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Rating en Colombia de los últimos cinco días

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